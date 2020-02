Pariser Eklat um Videos: Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Von Schwäbische Zeitung und Miriam Jesenik

Der Dreh des ARD-Spielfilmes „Die Fischerin“ zieht viele Schaulustige an den Meersburger Marktplatz. Die Setmitglieder sind vollends damit beschäftigt, Passanten davon abzuhalten, in das Bild zu laufen. Immer wieder mahnen sie die Zuschauer, während des Drehs die nötige Ruhe zu wahren. Tags zuvor war das Team noch am Rathaus in Hagnau unterwegs.

In dem Fernsehfilm gerät die alleinerziehende Mutter Meike (Alwara Höfels) in ihrer Heimat am Bodensee in ein Gefühlschaos.