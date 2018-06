Paris spekuliert: Wird Hamburg das neue Berlin?

Berlin ist immer mehr Mainstream. Und Gentrifizierung. Meint zumindest „les inRocKs“ in Paris. Die Szene-Seite will auch schon einen neuen Favoriten ausgemacht haben: „Hamburg bietet eine andere Version von cool.“

Als Beleg wird angeführt, was andere für ein Klischee der Stadt an der Elbe halten: Am frühen Morgen, am Fischmarkt mit Blick auf den Hafen „vermischt sich der Geruch von Fisch mit dem von Kaffee und Bier“. Nachtschwärmer und Familien in friedlicher Koexistenz.

Weiteres Plus: 20 Minuten in Berliner Taxis werden zu zehn Minuten zu Fuß durch Hamburg. Dort gibt es für „les inRocKs“ nämlich nur einen Kiez: die Reeperbahn, beschrieben als Mischung aus Rotlichtviertel De Wallen in Amsterdam und der Pariser rue Oberkampf. Gerade letzterer Vergleich hat in Deutschland vielleicht aber nur eine Entsprechung: die Simon-Dach-Straße - in Berlin.