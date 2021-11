Parasitologe: „Kontakte da, Läuse da“

Sie scheinen kaum auszurotten zu sein, auch wenn in Corona-Zeiten kaum etwas von ihnen zu sehen war: Kopfläuse. Über die effektive Bekämpfung der Parasiten, die Kinder und Eltern manchmal fast verzweifeln lassen, hat Sandra Markert mit dem Experten Heinz Mehlhorn gesprochen.

Herr Mehlhorn, Kinderärzte und Apotheken berichten, dass es im letzten Jahr kaum Kopfläuse gab. Wo haben die Parasiten den Lockdown verbracht?

Die Kopfläuse waren auch eingesperrt und haben sich nur innerhalb der Kernfamilie verbreitet. Anders als viele glauben, können die Tiere weder fliegen noch springen. Sie klettern nur von Haar zu Haar. Das passiert, wenn Kinder im Kindergarten zusammen ein Buch anschauen oder Schüler die Köpfe zusammenstecken. Erwachsene pflegen meist nicht so nahe Kontakte.

Da wäre doch der Lockdown eine einmalige Chance gewesen, die Parasiten auszurotten! Warum haben die isolierten Betroffenen nicht einfach ihre Läuse entfernt?

So einfach ist das leider nicht. Meist werden Kopfläuse erst entdeckt, wenn es am Kopf juckt. Das kommt von den erwachsenen Tieren, die Blut saugen. Damit das Blut beim Saugen nicht gerinnt, injizieren sie gleichzeitig durch den Rüssel ihren Speichel. Darauf reagieren viele Menschen mit einem Juckreiz – aber längst nicht alle! Wer die Tiere nicht spürt, entdeckt sie auch nicht – auch nicht während eines Lockdowns.

Was müsste passieren, um die Kopfläuse für immer loszuwerden?

Ich fürchte, da gibt es keinen Weg. Kopfläuse gibt es seit mehr als zehn Millionen Jahren. Und sie werden auch nicht verschwinden, solange sie Menschen zum Blutsaugen finden. Denn sie haben keine natürlichen Feinde. Es gibt ja leider keine Vögel, die sich auf die Köpfe der Menschen setzen und lospicken. Und was wir uns einfallen lassen mit Läusekämmen und Shampoos wirkt eben auch nur bedingt.

Warum? Gerade Läusekämme werden doch schon seit 3000 Jahren eingesetzt – durchaus mit Erfolg!

Sie helfen ja auch dabei, erwachsene Tiere und Eier zu entdecken und zu entfernen. Es werden aber niemals alle Läusestadien erfasst. Ein Weibchen legt ja jeden Tag fünf bis sechs Eier. Da schlüpft jeweils eine Larve raus, die nach 15 Tagen ausgewachsen ist – und dann auch wieder Eier legt. Die Vermehrung ist rasant. Und die Eier sind so klein wie ein Sandkorn und kleben sehr fest am Haar.

Deshalb gibt es zusätzlich ja auch jede Menge Läuseshampoos, die auch alles abtöten, was man mit dem Kamm nicht erwischt.

Allerdings muss man genau drauf achten, was man kauft. Es muss unbedingt ein Mittel sein, das die Läuse in jedem Stadium sicher bekämpft – also nicht nur die ausgewachsenen Tiere, sondern auch die Eier. Sonst geht nach ein paar Tagen alles wieder von vorne los. Deshalb ist es auch so wichtig, die Mittel, wie angegeben, zweimal im Abstand von acht bis zehn Tagen zu verwenden.

Worauf muss man bei den Läuse-shampoos noch achten?

Es gibt Mittel, die physikalisch wirken, also die Läuse ersticken. Es gibt aber auch chemisch wirksame Präparate, die bei falscher Anwendung nicht unbedenklich für die Lunge sind. Und eine ganze Reihe von Läusemitteln ist leicht entflammbar, da muss man echt vorsichtig sein! Das Hauptproblem beim Bekämpfen von Läusen ist aber ein ganz anderes.

Nämlich?

Sie werden meist sehr spät entdeckt. Ein, zwei erwachsene Läuse sieht und merkt normalerweise keiner. Und die Eier werden so nah an der Kopfhaut an die Haare gelegt, dass sie lange nicht auffallen. Erst wenn die Haare ein paar Zentimeter gewachsen sind, werden die weißlich scheinenden Eier sichtbar. Dann dauert der Befall aber schon zwei, drei Monate und die Larven sind bereits geschlüpft. Haare wachsen ja nur etwa einen Zentimeter pro Monat.

Und in der Zwischenzeit gehen die Läuse munter auf Wanderschaft zu weiteren Wirten ...

Ja! Ein befallenes Kind mit guten Sozialkontakten kann in dieser Zeit seine ganze Schulklasse anstecken. Jetzt, ein paar Wochen nach Schulbeginn, ist also der ideale Zeitpunkt, um die Köpfe der Kinder mal gründlich mit einem Läusekamm abzusuchen. Eltern sollten das regelmäßig machen, vor allem, wenn sich das Kind am Kopf kratzt. Auch Erzieher und Lehrer informieren die Eltern, wenn ihnen etwas auffällt. Nur aktiv nach Läusen suchen sollten sie nicht.

Warum? Es wäre doch gut, wenn verlauste Kinder schnell entdeckt werden.

Aber Kinder haben auch eine Intimsphäre und die wird eindeutig verletzt, wenn sie öffentlich nach Läusen abgesucht werden. Zumal Läuse ja nach wie vor nicht den besten Ruf haben. Auch deshalb wird ein Befall oft verschwiegen – was die Bekämpfung natürlich nicht einfacher macht.

Dabei finden es Läuse auf frisch gewaschenen Haaren genauso gemütlich wie auf schmutzigen, richtig?

Natürlich. Körperhygiene und auch der Zustand einer Wohnung haben keinerlei Einfluss auf Kopfläuse. Alles, was diese zum Leben brauchen, sind Wärme und Feuchtigkeit an der Kopfhaut und ein paar Blutmahlzeiten am Tag. Und mit normalem Shampoo lassen sie sich ja ohnehin nicht abwaschen.

Wie sinnvoll ist dann der Rat, bei einem Läusebefall sämtliches Bettzeug, Handtücher und getragene Kleidungsstücke bei 60 Grad zu waschen?

Eigentlich halten sich Läuse nur auf dem Kopf auf. Außerhalb der Haare fehlen Nahrung und Wärme, da können sie nur zwei, drei Tage überleben. Deshalb zieht es sie auch gar nicht in Freiheit – dort gibt es kein Blut.

Kann man Kopfläusen irgendwie vorbeugen?

Ja, wenn man seine Kinder wieder in Quarantäne und ins Homeschooling steckt (lacht). Aber im Ernst: Ein bisschen dürfen sich Eltern auch über Kopfläuse freuen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass das Kind kommunikativ ist und enge Kontakte zu anderen Kindern hat. Das ist doch etwas Schönes. Läuse sind natürlich lästig und bei einem Massenbefall werden auch die Haare verklebt. Im Gegensatz zu vielen anderen Parasiten sind sie aber völlig harmlos, denn sie übertragen keine Krankheitserreger.

Info: Lebenszyklus von Läusen

Erwachsene Läuse erscheinen grau und sind etwa so groß wie ein Sesamkorn. Die weiblichen Läuse legen Eier, die so genannten Nissen, nah an der Kopfhaut ab. Diese sind eiförmig, etwa so groß wie ein Sandkorn, erscheinen weiß bis bräunlich und werden mit einem speziellen, nicht wasserlöslichen Kleber von den Läuseweibchen am Haar befestigt. Deshalb lassen sich die Nissen auch nicht einfach so abstreifen – was sie von Haarschuppen unterscheidet. Aus den Nissen schlüpfen nach einer Woche Larven, die sofort Blut saugen. Nach weiteren zwei Wochen sind die Tiere ausgewachsen und können bei direktem Haarkontakt mit ihren sechs Beinen auch auf andere Köpfe klettern – nicht aber springen oder fliegen. Die leeren Nissen bleiben bis zu acht Monaten an den Haaren kleben, wenn sie nicht entfernt werden. Eine erwachsene Laus lebt höchstens 50 Tage. (sam)