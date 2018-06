Papst mahnt Schutz der Umwelt und mehr Gerechtigkeit an

Papst Franziskus hat vor einer Zerstörung der Umwelt gewarnt und die Ungerechtigkeit in der Welt angeprangert. „Jede Schädigung der Umwelt ist eine Schädigung der Menschheit“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt vor der UN-Vollversammlung in New York. Jeder Mensch habe ein Recht auf Leben, was einem „Existenzrecht der menschlichen Natur selbst“ entspreche. Die heutige „Wegwerfkultur“ treffe die Ärmsten der Welt am härtesten. Franziskus ermahnte die Weltgemeinschaft zugleich zur Einhaltung der von den Vereinten Nationen beschlossenen Rechtsnormen.