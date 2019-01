Papst Franziskus in Panama zum Weltjugendtag erwartet

Von Barbara Sohler

Überraschend hat am Dienstag die Siebte Große Strafkammer bereits am zweiten von vier anberaumten Verhandlungstagen ein Urteil gefällt: Zwei Jahre und sechs Monate muss ein 44-Jähriger für minderschweren Raub ins Gefängnis. Der Angeklagte hatte im Oktober 2018 mit einem Teppichmesser bewaffnet eine Tankstelle in Ravensburg überfallen und dabei 573 Euro erbeutet.

„Dass jemand mit 44 Jahren zum ersten Mal straffällig wird – so etwas haben wir nicht alle Tage“, erklärte die Vorsitzende Richterin Birgit Eißler unmittelbar nach dem ...