Panini druckt Sammelbilder von Gomez, Reus und Gündogan

Die Fußball-WM-Teilnehmer Mario Gomez, Marco Reus und Ilkay Gündogan werden jetzt auch mit Sammelbildchen geadelt. Die drei gehörten ursprünglich nicht zu den Spielern, von denen der italienische Hersteller Panini anlässlich der Weltmeisterschaft in Russland Bilder produziert hatte.

Nun werden die drei Nationalspieler Teil des WM-Nachdrucksets sein, das ab dem 25. Juni erhältlich ist, teilte das Unternehmen am 4. Juni mit. Ursprünglich hatte sich die 15-köpfige Panini-Redaktion auf Emre Can, Mario Götze und Leroy Sané als WM-Teilnehmer festgelegt. Bundestrainer Joachim Löw nominierte die drei allerdings nicht für das Turnier. Sané schaffte den Sprung vom 27-köpfigen vorläufigen Aufgebot in den endgültigen WM-Kader nicht.

Das Nachdruckset wird nicht den üblichen Stickertüten beigemischt, sondern ist nur als Komplettsammlung erhältlich. Die Nachproduktion gibt es seit 2006. Die Panini-Gruppe ist nach eigenen Angaben mit einem Umsatz von 631 Millionen Euro der weltweit größte Verleger von Sammelprodukten.

