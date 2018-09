Palästinenser ziehen wegen US-Botschaftsumzug vor UN-Gericht

Am Morgen nach dem Messerangriff gibt es erste neue Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter. Der 19-Jährige aus Afghanistan stammende Mann soll unter schweren psychischen Problemen leiden und deswegen auch in Behandlung sein. Nach bisher unbestätigten Informationen lebte er in einem Flüchtlingsheim in der Region. Wie die Polizei mitteilt, soll er noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Abend zuvor hatte Innenminister Strobl dem Oberbürgermeister zugesagt, dass es in den nächsten Tagen eine höhere ...