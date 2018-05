Pückler-Schau zeigt Sehnsucht nach dem Orient

Fürst Pücklers Verhältnis zum Orient beleuchtet eine neue Schau im Schloss Branitz in Cottbus. In sechs Zimmern sind rund 120 Objekte zu sehen, darunter viele Reisesouvenirs des Adligen und berühmten Gartengestalters.

Die Ausstellung „Sehnsucht nach Konstantinopel. Europa sucht den Orient“ hat auch zum Ziel, den damaligen Zeitgeist im 19. Jahrhundert mit einem großen Interesse für den Orient widerzuspiegeln. Die Schau läuft vom 26. Mai bis Ende November.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871). Dort ist auch seine letzte Ruhestätte in einer Erdpyramide in einem See.

