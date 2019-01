Oxfam: Tiefer Graben zwischen Arm und Reich

Von Klaus Weiss

Wohl ein technischer Defekt in einer Heizungsanlage hat in einem Wohnhaus in Bad Buchau eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid freigesetzt. Dank eines Warngeräts wurden die Bewohner rechtzeitig darauf aufmerksam und konnten unverletzt das Haus verlassen und die Feuerwehr alarmieren.

Einen gehörigen Schrecken bekamen am Samstagabend die Bewohner eines Wohnhauses in der Brunnengasse in Bad Buchau-Kappel. Ein CO-Warnmelder im Keller schreckte sie gegen 20 Uhr auf.