Otto wird 70: Ein Blödelbarde vereint Generationen

Otto wird am Sonntag tatsächlich 70 Jahre alt. Das ist zum einen keine Überraschung bei einem, der schon so lange im Humorgeschäft sein Unwesen treibt – ist es aber doch, denn der Blödelbarde hat sich im Laufe der Jahre mit einer geradezu zeitlosen Aura umgeben. Sein Alter sieht man ihm höchstens an, wenn er mal nicht eine seiner zahlreichen Mützen, teils mit angeklebten Haarteilen, trägt. Schließlich ist die Physiognomie des Ostfriesen seit mehr als vier Jahrzehnten den Deutschen dermaßen vertraut, dass man Veränderungen wie Falten gar nicht wahrnimmt.

Ähnliches ließe sich auch über das Programm von Otto sagen, denn das wurde in dem gleichen Zeitraum allenfalls behutsam abgeändert. Da mag mancher Kritiker die Nase rümpfen, das Publikum von Herrn Waalkes will es aber genau so und nicht anders und pilgert treu in seine meist ausverkauften Konzerte, verbunden mit dem festen Willen, sich ordentlich zu amüsieren.

Mehrgenerationenhumor

Bei seiner jüngsten, schlicht „Holdrio Again!“ betitelten Tour ließ der Komiker auf der Bühne „Dat Otto Huus“ errichten, ein Nachbau des Museums in seinem Heimatort Emden. Wenn Ottos Humor in ein Haus passt, dann muss man sich dieses schon längst als ein Mehrgenerationen-Projekt vorstellen. Da sind die Fans dabei, die sich schon in den 1970er-Jahren LPs wie „Oh, Otto“ kauften, andere, die 1985 in die Kinovorführungen von „Otto – Der Film“ strömten, und eine jüngere Generation, die den Ostfriesen im neuen Jahrtausend mit den „7 Zwerge“-Filmen entdeckten. Die ganz jungen Fans schließlich sehen Otto wohl vor allem als fleischgewordene Stimme des Faultiers Sid aus den „Ice Age“-Filmen. Und auf der Bühne gelingt dem Komiker nun das Kunststück, alle Fangruppen zu bedienen – mit einigen Parodien aktueller Songs aus den Charts und, nicht viel anders als bei einer Rockband, den „größten Hits“ für die altgedienten Fans.

Mehr entdecken: Otto Waalkes kommt mit seinen Friesenjungs nach Markdorf

Eine bunte Wohngemeinschaft stand auch am Beginn von Ottos Laufbahn. Diese „Villa Kunterbunt“ gründete sich in den 1970er-Jahren in Hamburg-Winterhude und beherbergte so etwas wie die Ursuppe, aus der sich gewitzte deutsche Texte und Töne entwickelten. Neben Waalkes waren auch Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen Mitglieder der WG. Allen drei war gemeinsam, dass sie eine frische neue Jugendsprache in die deutsche Humor- und Musikszene einbrachten. Otto merkte dabei schnell, dass seine Ankündigungen von Liedern beim Publikum oft besser ankamen als die eigentlichen Songs selbst, und so entwickelten sich diese Ansagen zu einem festen Teil seines Programms.

Das nahm seinen Anfang mit Auftritten im legendären Club Onkel Pö, dem Udo Lindenberg in „Andrea Doria“ ein Denkmal setzte. Bald gab es Otto aber auch im Fernsehen. Es entfaltete sich im Laufe der Jahre ein richtiggehendes Multimedia-Imperium, Bücher, Platten, Stofftiere und Kinofilme inklusive. Der erste davon gilt bis heute als erfolgreichster deutsche Kinofilm, wenn man die Zuschauer in der damaligen DDR mit einberechnet. Der Arbeiter- und Bauernstaat hatte mit einem Import des Films offenkundig keine Probleme, schließlich war Ottos Witze eher selten offen politisch. Zumindest zu Beginn seiner Karriere entfaltete sein Spott über alle etablierten Autoritäten aber durchaus eine subversive Wirkung. Manchmal bedient er schlicht die kindliche Lust am Chaos, wenn er etwa in seinen Shows als Koch das Publikum mit Lebensmitteln malträtiert.

Wer den Otto-Film und seine Nachfolger mal wieder sehen will, hat dazu am Sonntagabend auf Kabel eins Gelegenheit. Das ZDF zeigt zudem um 22 Uhr das Geburtstagsspecial „Geheimakte Otto Waalkes“. Einblicke in die Karriere und private Seiten von Otto Waalkes gewährt darüber hinaus die kürzlich erschienene „Große Ottobiografie: Kleinhirn an alle – Nach einer wahren Geschichte“. Und auch leibhaftig lässt sich der Ostfriese demnächst erleben, wenn auch in ungewohntem Umfeld: Anfang August tritt er samt Band beim berühmt-berüchtigten Heavy-Metal-Festival in Wacken auf.