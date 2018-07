Otto Waalkes: „Zwei Ehen sind zu wenig“

Otto Waalkes (69) kennt sich in der Liebe nicht gut genug aus. „Eigentlich habe ich zu wenig Erfahrung. Zwei Ehen sind noch zu wenig“, sagte der Entertainer der Münchner „Abendzeitung“. „Aber wenn die Richtige kommt, halt ich's wie die Pfadfinder: allzeit bereit.“

Eine neue Frau an seiner Seite müsste wohl einige Eigenheiten akzeptieren. So hält Waalkes sich selbst für einen Hypochonder: „Sobald ich irgendwo ein Wehwehchen habe, denke ich: Jetzt ist es so weit, jetzt heißt es Abschied zu nehmen. In meinem Alter interpretiert man alles, was neu erscheint, gleich als Schlussakkord.“

Er hoffe aber, „spätestens wenn ich 105 bin“, die richtige Partnerin zu finden - „falls es dann noch gleichaltrige Frauen gibt“. An diesem Sonntag feiert der Komiker, Musiker und Schauspieler seinen70. Geburtstag.