OSZE: Wahl in Ukraine war frei und fair

Die Präsidentenwahl in der Ukraine ist aus Sicht internationaler Wahlbeobachter frei und fair verlaufen. Die Wahlen hätten unter starker Konkurrenz stattgefunden, und die Wähler hätten eine große Auswahl gehabt, sagte ein Sprecher. Er hoffe, dass das in die EU strebende Land seine demokratische Entwicklung fortsetze. Die Abstimmung gestern sei eine der wichtigsten in Europa gewesen, heißt es. Etwa 30 Millionen Wahlberechtigte konnten zwischen 39 Kandidaten auswählen. Am Ende setzte sich mit großem Abstand der Komiker Wladimir Selenski gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko durch.