Osnabrück schafft ersten Saisonsieg, Bochum unentschieden

Aufsteiger VfL Osnabrück hat seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen mit 1:0 beim SV Sandhausen. Das Tor schoss der kurz zuvor eingewechselte Marcos Alvarez in der 78. Minute per Freistoß. Der VfL Bochum hat nach spektakulärer Aufholjagd den ersten Saisonsieg verpasst. Der VfL musste sich gegen Arminia Bielefeld nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung mit einem 3:3 begnügen. Bochums Anthony Losilla unterlief in der Nachspielzeit ein Eigentor zum Endstand.