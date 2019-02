Oscars: Stars flanieren über den roten Teppich

Von Tanja Kulmus

Der Orient hatte es Fritz Scheel, Leiter des Allgäuer Gesundheitszentrum „Oase“, schon immer angetan. In den 70er Jahren ging es durch Länder wie Türkei, Syrien und Libanon. 2004 reiste er zum ersten Mal in den südlichen Teil Sinais. Ab Oktober wird er nun für ein halbes Jahr dort leben. Scheel, der in seiner Massagepraxis hauptsächlich die Dorn-Methode anbietet und auch lehrt, übergibt seine Praxis ab Oktober an Denitsa Lilova, die im gleichen Haus praktiziert.