Oscar-Vorbote: Filmfestival in Toronto eröffnet

Toronto (dpa) - Toronto ist eigentlich eine bescheidene Stadt. Ein bisschen eifert die kanadische Metropole dem großen Vorbild New York nach und schielt auf den Glamour Europas. Ihre kanadische Beschaulichkeit will die Stadt am Lake Ontario dabei nicht verlieren.

Geht es allerdings um das Toronto International Film Festival (TIFF), das am Donnerstagabend (Ortszeit) eröffnet wurde, werden gerne Superlative ausgepackt. Verglichen zum Vorjahr wird bis zum 16. September tatsächlich dick aufgetragen: Es gibt die meisten Weltpremieren (146), mehr Beiträge (289 Filme und 83 Kurzfilme) und mit Werken aus 72 Ländern ist es internationaler als jemals zuvor in seiner 37-jährigen Festival-Geschichte.

Und auch wenn es anders als in Berlin, Cannes und Venedig am Ende nur Zuschauerpreise gibt: Das TIFF hat sich vor allem als Oscar-Vorbote einen Namen gemacht. Viele Gewinner der Auszeichnung räumten später auch in Hollywood ab. „Slumdog Millionär“ begann vor vier Jahren seinen Siegeszug in Toronto. 2010 hatte „The King's Speech“ die Zuschauer begeistert und wurde anschließend mit dem Oscar ausgezeichnet. Auch „Precious - Das Leben ist kostbar“ war ein TIFF-Liebling und sahnte bei den Academy Awards ab.

Abzuwarten bleibt, ob das Publikum in diesem Jahr einen guten Riecher für die anstehende Oscar-Saison beweist. 2011 hatte es der libanesische TIFF-Gewinner „Where Do We Go Now?“ („Wohin gehen wir jetzt?“) nicht so weit gebracht wie seine Vorgänger. Der Film von Nadine Labaki war gar nicht erst in die Endauswahl zur Verleihung der begehrten Hollywood-Trophäe gekommen. Nun wird ein neuer Versuch gestartet, sich als Oscar-Barometer zu etablieren.

In diesem Jahr lassen einige anstehende Weltpremieren mit internationalen Stars im Vorfeld die Spannung ansteigen. Ben Affleck wird sein Regiewerk „Argo“ über einen CIA-Befreiungsspezialisten am Siedepunkt der iranischen Revolution 1979 vorstellen. Dustin Hoffman zeigt „Quartet“ über pensionierte Opernsänger und Terrence Malick ist mit der Romanze „To the Wonder“ dabei.

Für viel Aufsehen sorgt die Weltpremiere von „Cloud Atlas“, einem Gemeinschaftswerk des deutschen Regisseurs Tom Tykwer („Lola rennt“) mit Lana und Andy Wachowski („Matrix“). Der Film umspannt mehrere Jahrhunderte Menschheitsgeschichte und bringt Hollywoodgrößen wie Tom Hanks, Halle Berry und Susan Sarandon vor der Kamera zusammen.

Die kündigten bereits ihr Erscheinen auf dem kanadischen roten Teppich an. Die Promis kämen wegen der Lässigkeit des Filmfestes besonders gerne hierher, heißt es von den Veranstaltern. Zur Eröffnung mit dem Actionstreifen „Looper“ von US-Regisseur Rian Johnson kamen bereits Stars wie Bruce Willis, Joseph Gordon Levitt und Emily Blunt. Am Galaabend schritt auch US-Schauspielerin Kristen Stewart über den roten Teppich. Die „Twilight“-Darstellerin stellte in Toronto ihren Film „On the Road - Unterwegs“ vor. Während das Festival von Venedig seinen Glamour-Teppich noch nicht mal eingerollt hat, geht es also in Toronto mit frischem Blitzlichtgewitter weiter.

Dabei sind unter anderem der mit deutschen Schauspielern gedrehte Film „Lore“ der australischen Regisseurin Cate Shortland, Christian Petzolds Ossi-Drama „Barbara“, Sylvie Michels „Die feinen Unterschiede“ und Marc Wieses Doku „Camp 14 - Total Control Zone“ über die Kindheit in einem Umerziehungslager in Nordkorea. Eine Weltpremiere steht mit Margarethe von Trottas „Hannah Arendt“ mit Barbara Sukowa in der Hauptrolle an. Die deutsche Filmemacherin ist Teil einer Statistik, auf die die TIFF-Macher besonders stolz sind. Der Anteil der Regisseurinnen sei in diesem Jahr um 25 Prozent gestiegen, sagte Filmfest-Intendant Cameron Bailey bei einer Pressekonferenz - noch ein Rekord.