Oscar-Show 2019 wieder im Februar

Im Bahnhof in Bad Cannstatt ist am Dienstagmorgen eine Leiche aufgefunden worden. Das teilte die Stuttgarter Polizei am Dienstagmorgen über Twitter mit. Wegen dem Einsatz war die Zugstrecke zwischen Stuttgart und Ulm kurzzeitig gesperrt.

Um 7.14 Uhr meldete die Bahn auf Twitter, dass die Zustrecke zwischen Stuttgart und Ulm wegen eines Notarzteinsatzer für unbestimmte Zeit gesperrt sein wird. Weitere Angaben zum Einsatz machte die Bahn nicht.