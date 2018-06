Orlando Bloom besucht für Unicef die Ostukraine

Der britische Hollywood-Star Orlando Bloom (39, „Fluch der Karibik“) hat als Botschafter der Kinderhilfsorganisation Unicef überraschend das Konfliktgebiet Ostukraine bereist.

Der Brite habe eine Schule in Slowjansk und Einrichtungen in Kramatorsk und Swjatohirsk besucht, berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Bloom wolle danach noch einige Tage in der Hauptstadt Kiew bleiben.

Die besuchten Städte waren vor zwei Jahren einige Monate lang unter der Kontrolle prorussischer Separatisten. Seitdem bemühen sich vor allem internationale Organisationen um eine Verbesserung der Lage.