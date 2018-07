Oprah Winfrey hat eine Halbschwester

New York (dpa) - Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (56) wusste Jahrzehnte lang nicht, dass sie eine Halbschwester hat. Erst vor kurzem erfuhr sie, dass ihre Mutter 1963 schwanger wurde, während sie als Neunjährige bei ihrem Vater lebte.

Die Mutter gab das Kind zur Adoption frei und Winfrey hatte keine Ahnung davon. Bis zum vergangenen Oktober. „Das war eine der größten Überraschungen meines Lebens. Ich war sprachlos“, sagte Winfrey in ihrer Talkshow am Montag, bei der sie ihre Halbschwester Patricia dem Publikum vorstellte. Die Frau lebt heute in Milwaukee (US-Bundesstaat Wisconsin). Sie habe eine schwierige Kindheit gehabt und lebte bei verschiedenen Pflegefamilien, bis sie sieben Jahre alt war, erklärte ihre berühmte Schwester. Dann wurde sie adoptiert - sehnte sich jedoch nach Aussagen von Winfrey immer danach, ihre leibliche Mutter wieder zu treffen. Nach langer Suche wurde endlich fündig. Aber Winfreys Mutter, Vernita Lee, wollte ihre verlorene Tochter lange nicht treffen, bis sie im vergangenen Oktober endlich einwilligte. „Ich fand es war so schrecklich, was ich getan hatte“, erklärte die Mutter in einem Interview in der Talkshow.