Opfer und Schäden durch starkes Erdbeben in Nordjapan

Eine Beteiligung in Höhe von einer Million Euro an Gesellschafterdarlehen für den Flughafen Friedrichshafen hat die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg abgelehnt. Das geht aus der Antwort von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf den entsprechenden Antrag von Martin Rivoir, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag und verkehrspolitischer Sprecher, hervor. Während die bayerische Landesregierung bereits finanzielle Unterstützung für den Allgäu Airport in Memmingen zugesagt hat, muss der Bodensee Airport auf ...