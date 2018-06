Opernsänger Brownlee will sich durch die Welt essen

Opernsänger Lawrence Brownlee (42) sammelt Länder. Er reise durch die Welt, seit er 15 sei, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist normal für mich, sobald ich es nicht tue, vermisse ich es. Mein Ziel ist es, 50 Länder gesehen zu haben, wenn ich 50 bin.“ Jetzt sei er bei 28.

„Ich habe bestimmte Regeln: Es zählt nicht, wenn man nur am Flughafen ist oder nur das Auto auftankt. Man muss dort nicht schlafen, aber wenigstens eine authentische Mahlzeit muss man dort zu sich nehmen.“ Der Tenor Brownlee, erfolgreich an der Metropolitan Opera in New York, wird in dieser Saison auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper in München stehen, im Festspielhaus Baden-Baden und im Opernhaus Zürich.

Website von Lawrence Brownlee