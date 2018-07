Oper wird nach 240 Jahren wieder aufgeführt

München (dpa) - In München kommt eine Oper auf die Bühne, die seit 240 Jahren nicht mehr zu hören gewesen ist. Die Bayerische Theaterakademie August Everding spielt an diesem Samstag (21. Mai) im Prinzregententheater Pietro Metastasios „Didone abbandonata“.

In der Vertonung von Johann Adolph Hasse wurde die Oper nach Akademieangaben im Jahr 1742 uraufgeführt und zuletzt 1770 gespielt. Die Theaterakademie spricht von einer „veritablen Opernausgrabung“. Eigens für die Neuproduktion in München wurde die Oper neu editiert. Der Stoff ist ein sehr bekannter und beliebter. Es geht um die karthagische Königin Dido, die sich in den trojanischen Krieger Aeneas verliebt, dann aber von ihm verlassen wird.

Die „Didone“ von Librettist Metastasio wird der frühen italienischen „Opera seria“ zugerechnet. Die meisten Stücke dieser Gattung sind längst in Vergessenheit geraten - mit der Neuinszenierung von „Didone abbandonata“ will die Theaterakademie zumindest eins wieder zum Leben erwecken. Anders als die meisten Stücke der „Opera seria“ beschließt Metastasio seine Version aber nicht mit einem Happy End, sondern bleibt dem mythologischen Stoff von Virgil treu und endet mit dem traurigen Tod der Königin. Diese Geschichte ist nun in München in einer Inszenierung von Balázs Kovalik zu sehen. Die musikalische Leitung übernimmt Michael Hofstetter. Die Didone gibt Theresa Holzhauser.

