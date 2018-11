Opel scheitert mit Eilantrag gegen Rückrufanordnung

Vor dem Hintergrund der Debatten um die Sanierung seines Amtszimmers für 102 750 Euro öffnet der Schussenrieder Bürgermeister Achim Deinet am Montag, 12. November, sein Büro für Besichtigungen. „Um die Diskussionen um das Büro des Bürgermeisters zu versachlichen“, schreibt Deinet im Amtsblatt, seien die Bürger eingeladen, „das Büro in seinem neuen Zustand“ anzuschauen. Die Rathaustüren stehen hierfür am Montag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 22 Uhr offen.