Onlinehandel legt im zweiten Quartal stark zu

Von Schwäbische Zeitung

Hat Mesut Özil in der deutschen Nationalmannschaft noch eine Zukunft? DFB-Direktor Oliver Bierhoff war zuletzt von dem Mittelfeldspieler abgerückt.

In der Bild am Sonntag meldet sich jetzt der Vater von Mesut Özil, Mustafa, zu Wort. Er sagt: „Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: Schönen Dank, aber das war es! Dafür ist die Kränkung dann doch zu groß. An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten“.