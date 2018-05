Olympische Winterspiele in Pyeongchang werden eröffnet

In Anwesenheit von Staatsgästen aus aller Welt werden am Mittag die 23. Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang eröffnet. Bis zum 25. Februar wird es die Rekordzahl von 102 Entscheidungen geben. Mehr als 2900 Sportler aus 92 Nationen nehmen an den ersten Winterspielen in Südkorea teil, davon 153 aus Deutschland. Als Fahnenträger wird der Nordische Kombinierer Eric Frenzel die deutsche Mannschaft im Olympiastadion anführen. Nordkorea und Südkorea werden gemeinsam einlaufen.