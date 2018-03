Olympiasieger Kläbo verzichtet auf Start im Freistil-Rennen

Der hoch gehandelte Langlauf-Star Johannes Kläbo aus Norwegen verzichtet auf einen Start im Rennen über 15 Kilometer in der freien Technik.

Der 21 Jahre alte Olympiasieger, der am Dienstag noch die komplette Konkurrenz im Sprint düpierte und Gold gewann, steht für das Rennen am Freitag (07.00 Uhr/MEZ) nicht auf der Startliste des Weltverbandes FIS.

Der Wettkampf in der freien Technik gehört nicht zu den stärksten Disziplinen von Kläbo, der danach noch im Teamsprint, der Staffel und dem 50-Kilometer-Rennen am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Pyeongchang gefordert ist.

