Offenbar massiver Missbrauch in katholischer Kirche in USA

Eine recht kurze Lebensdauer war den Haltegriffen für Radler an den Ampeln gegenüber des Landratsamts beschieden. Die Stadt hatte 30 der Halterungen, von denen es bisher keine in Aalen gibt, bestellt und wollte die versuchsweise an größeren Kreuzungen des Stadtgebietes montieren.

Allerdings untertrafen die gelieferten Griffe bei der Montage die benötigte Höhe und damit auch jegliche Erwartungen. Denn, ganz nach Murphys Gesetz, passten sie nicht zu den dafür vorgesehenen Ampelpfosten.