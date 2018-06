Obama gratuliert Merkel zur „Person des Jahres“-Ehrung

US-Präsident Barack Obama hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Auszeichnung als „Person des Jahres“ gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch“, schrieb Obama am Abend auf Deutsch bei Twitter. Er nannte Merkel eine Freundin und bedankte sich bei ihr für ihre „moralische Führung und starke Partnerschaft“. Das New Yorker „Time“-Magazin hatte Merkel mit der Auszeichnung bedacht. Es begründete die Wahl unter anderem mit Merkels Einsatz in der Eurokrise und im Ukrainekonflikt sowie ihrer Flüchtlingspolitik.