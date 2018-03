Nutella im 3-Liter-Eimer zu kaufen

Es ist einer der beliebtesten Brotaufstriche Deutschlands: Nutella. Aber es vermutlich auch genug Menschen, die bei Nutella aufs Brot verzichten und Gläser gleich so auslöffeln. Das wird jetzt schwieriger: In einer Edeka-Filiale in Nordrhein-Westfalen gibt einen 3-Kilo-Eimer mit Nutella zu kaufen. Und die Verkäufer dort erleben einen riesigen Kundenansturm.

Edeka Raber, offiziell nach dem Inhaber benannt, hatte vor wenigen Tagen die Nutella-Eimer bei Facebook gepostet. Inzwischen ist daraus auf Hype in den Sozialen Medien geworden. Bundesweit wird darüber berichtet.

Etwa 50 Eimer sind in der Filiale in Neukirchen-Vluyn gestanden. Inzwischen sind sie angeblich ausverkauft. Neukirchen-Vluyn befindet sich am Niederhein im Regierungsbezirk Düsseldorf. Der dortige Marktleiter ist selbst bekennender Nutella-Fan.

Der Eimer mit Nutella kostet 29,99 Euro

Allerdings ist das Nutella-Angebot kein wirkliches Schnäppchen. Der Eimer kostet 29,99 Euro. Im Schnitt kostet ein Kilogramm der Schoko-Creme rund 4,50 Euro. Offenbar zahlt der Kunde also nicht nur für den Aufstrich, sondern auch für das besondere Produkt-Design, für das Fans scheinbar auch gern etwas tiefer in die Tasche greifen.