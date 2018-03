Nur Mut zum Hut

Gäbe es diese wackeligen Stummfilme nicht, man könnte es kaum glauben. Dass es eine Zeit gab, da kein Mensch ohne Hut das Haus verließ. Die Leute trugen Kopfbedeckungen so selbstverständlich wie Schuhe. Ob am Kurfürstendamm in Berlin, auf der Stuttgarter Königstraße oder in Biberach in der oberschwäbischen Provinz – keine Dame, kein Herr zeigte sich öffentlich ohne. Und die kleinen Buben und Mädchen spazierten mit allerliebsten Kappen und Matelots. Irgendwann muss es passiert sein, dass der Gesellschaft der Hut weitgehend abhandengekommen ist.

Im neuen Deutschen Hutmuseum in Lindenberg im Allgäu kann man sich jetzt auf Spurensuche begeben durch 300 Jahre Hutgeschichte. Aber je mehr man sich vertieft in die Fülle von Kreationen, die der Einfallsreichtum und die Kunstfertigkeit unzähliger Generationen von Hutmachern hervorgebracht haben, umso weniger begreift man es: Dass inzwischen die allermeisten Zeitgenossen dieses Feld bereitwillig den Royals, Udo Lindenberg und Frau Clooney überlassen. Wenn man bedenkt, dass ihre Großeltern noch massenhaft den Fedora gekauft haben, nur weil Humphrey Bogart darin so unwiderstehlich rüberkam bei Ingrid Bergmann mit seinem „Ich schau dir in die Augen, Kleines“.

Wieder ins Rampenlicht

Bekanntlich hat der Filzhut mit der Triangelbeule am Kopf, den seitlichen Dellen und der Krempe, die man verschwörerisch ins Gesicht ziehen kann, seinen berühmten Träger Bogart überlebt. Für das neue Label Michael Zechbauer von der einzig verbliebenen Lindenberger Hutfabrik Mayser setzt nun der markant männliche Schauspieler Michael Mendl den Fedora in Szene. „Ein so faszinierendes Produkt wie Kopfbedeckungen wieder ins Rampenlicht zu rücken“, sei ihm ein großes Anliegen, schreibt Zechbauer in seinem stilvollen Internetauftritt. Wobei er auch mit seiner aktuellen Kollektion ganz auf Klassiker schwört wie den Homburger, die Melone und den kleinen Bruder des Fedora, den Trilby. Besonders schlicht und edel: die moderne Flatcap in Nadelstreifen-Optik mit Namen Charles, ein Unisex-Modell.

So ein Hut, der Damen und Herren gleichermaßen zu Gesicht steht, ist ja keine moderne Erfindung. Der Matelot, die berühmte „Kreissäge“, die in Lindenberg zu Beginn des 20. Jahrhunderts millionenfach produziert und in die ganze Welt geliefert wurde, war sogar ein Modell für die ganze Familie. Eine historische Fotografie aus New York zeigt die Zuschauermenge bei einem Baseballspiel als ein einziges Meer von Matelots. In der Sommerfrische war er der ideale Funktionshut, und er machte auch als sportliche Kopfbedeckung Karriere, ganz speziell für Radfahrer und Radfahrerinnen.

Haube mit Scheuklappen

Für die Frauen, das darf man nicht vergessen, spiegelten die Epochen der Hutmode ein Stück Emanzipationsgeschichte. Wenn sie früher unter die Haube kamen, war das wörtlich zu nehmen. Nach der Heirat hatten sie ihr Haar bedeckt zu halten. Die Schute als verschärfte Form der Haube, mit einer gesteiften Krempe, die wie Scheuklappen weit übers Gesicht hinausragte, setzte dem noch eins drauf. Die Frauen konnten damit nur beschränkt hören und sehen, was mit dem aufkommenden Stadtverkehr lebensgefährlich wurde. Auch kleinen Mädchen wurden Schuten verpasst, im Biedermeier gern mit Rüschengarnitur.

In den 1920er-Jahren hatten sie sich gottlob von derartigen Zumutungen befreit. Sichtbares Zeichen war der Bubikopf. Darauf unkomplizierte, gleichwohl modisch raffinierte Topf- und Glockenhüte und die entzückenden Kreationen aus dem Pariser Atelier von Coco Chanel. Klein-Paris, wie man Lindenberg damals nannte, wusste die Damen mit bequemen Modellen von bunter Materialvielfalt zu erfreuen. Edle Stirnbänder und freche, kleine Kappen ersetzten die sperrigen Abendhüte.

Zugegeben hatte aber auch der Mann es nicht immer leicht. Nicht nur weil die Kopfbedeckung als solche jahrhundertelang gesellschaftliche Grenzen markierte. Der Zylinder gehörte wie der Vatermörderkragen zum Auftritt des konservativen Bürgers, lange bevor der Hut auch für den Herren Ausdruck individueller Lebenshaltung und modischen Stils werden konnte. Dabei hatte die beste Figur im Zylinder zweifellos Marlene Dietrich gemacht. Von Dagobert Duck mal abgesehen. Auch der Bowler, bis in die Sechziger das Markenzeichen der Banker und Börsenmakler, entfaltete seinen Charme richtig nur, wenn Charlie Chaplin ihn trug.

Für die Hippies zu bieder

Andererseits ging es dann so oder so unweigerlich dahin mit dieser Faszination. Im Museum markieren die Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts in der Kulturgeschichte des Hutes den Tiefpunkt. Obwohl die Fünfziger noch reizende Modelle wie die Topfglocke hervorgebracht hatten. Aber zu der ungezwungenen Lebenseinstellung der Hippie-Generation, da passte der Hut halt überhaupt nicht. Zu altmodisch, zu bieder. Buchstäblich ein alter Hut.

Auch als Kind der Post-Hippie-Generation muss man sich freilich noch fragen lassen, ob man der Tendenz zur hutlosen Gesellschaft damals nicht Vorschub geleistet hat. Immerhin: Ein Foto mit Strohhut gibt es von der jungen Studentin, die man einst war, aufgenommen 1977 in den sonnigen Gärten von Fiesole. Der Florentiner ist seit 300 Jahren der beliebteste Sommerhut der Damenwelt – und kaufen kann man ihn jetzt immer noch.

Das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es beim Kultur- und Gästeamt Lindenberg, 88161 Lindenberg, Telefon 08381/928 43 10 und unter

www.lindenberg.de sowie www.deutsches-hutmuseum.de.