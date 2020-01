„Nur mit Dir zusammen“: Vanessa Mai rockt mit Axel Prahl

Ein größerer Polizeieinsatz läuft derzeit in der Bahnhofstraße in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall). Gegen 12.45 Uhr war dort geschossen worden, berichtet die Polizei. Es gebe mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude.

Laut dpa-Informationen soll es sechs Tote geben. „Das können wir bislang nicht bestätigen“, sagt Bernd Märkle, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, der in Rot am See vor Ort ist. Verletzte und Tote habe es aber gegeben, so Märkle weiter.