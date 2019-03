NRW-Grüner fordert höhere Bußgelder für Falschparker

Beim Brand eines Wohnhauses in der Hüttlinger Straße in Wasseralfingen sind am Dienstagmorgen zwei Frauen ums Leben gekommen. Die 84-jährige Hausbewohnerin und ihre dort mit lebende 60-jährige Pflegerin konnten nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.

Ein wahres Gewitter an Martinshörnern schreckte am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr zumindest einen Teil der Wasseralfinger aus dem Schlaf. Gegen 5.40 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, mit mehreren Fahrzeugen rückten die Feuerwehrabteilungen Wasseralfingen/Hofen und Aalen, ...