Nova Meierhenrich muss Arbeit an Gartenlaube pausieren

Für ihren Rückzugsort im Grünen hat sich die Schauspielerin Nova Meierhenrich („Unter deutschen Betten“) bei der Renovierung ihrer Gartenlaube offenbar zu viel zugemutet. Die Konsequenz: eine Überlastung der Sehnen am Ellenbogen.

„Es tut höllisch weh, ich bekomme seit Monaten Physiotherapie und Spritzen“, sagte die 46-Jährige im Interview der „Bild“ (Montagsausgabe). Der Arzt habe ihr nun eine Zwangspause verschrieben.

Grund dafür war laut Meierhenrich die Hauruck-Aktion, in der sie und eine Freundin die Laube komplett abgeschliffen und gestrichen hatten. Seit dem Frühjahr 2018 sind die beiden in der Parzelle mit Garten und Häuschen zu Gange. Der Lohn: Im Sommer kann sich Meierhenrich mit selbst angebautem Gemüse versorgen, wie sie sagt. Ihre Fans halten die beiden in den sozialen Medien über ihr Arbeit in der Parzelle auf dem Laufenden. „Ach, das Leben im Garten ist schon herrlich“, schrieben sie am vergangenen Wochenende auf Instagram, nachdem die Hamburger „Laubengirlz“ ihrem Rasen neuen Dünger verpasst hatten.

© dpa-infocom, dpa:200907-99-459657/2