Notrufnummern in Baden-Württemberg größtenteils wieder erreichbar

Nach einem bundesweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstag sind aus mehreren Ländern Entwarnungen gemeldet worden.

In Berlin sei die 110 wieder erreichbar. Für die Notrufnummer der Feuerwehr (112) gelte diese Entwarnung aber noch nicht, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Morgen mit.

Auch in Baden-Württemberg waren die Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstagmorgen größtenteils wieder erreichbar. Ein Sprecher der Polizei in Ravensburg bestätigte gegenüber Schwäbische.de, dass in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen, sowie im Bodenseekreis beide Notrufnummern wieder funktionieren. Sowohl die Polizei, erreichbar unter der 110, als auch die integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mit der 112 sind wieder erreichbar.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm funktionieren mittlerweile auch wieder alle Notrufnummern der Polizei. Dies erklärte ein Sprecher des Präsidiums. Eine Nachfrage beim DRK Ulm-Heidenheim brachte ebenfalls gute Ergebnisse für die Notrufnummer 112. Auch die ist wieder flächendeckend erreichbar.

Joachim Schulz vom Polizeipräsidium Ulm hat derweil noch einen Tipp parat. Sollte die Notrufnummer gestört sein und entsprechende Meldungen über die Medien gehen, ist es ratsam sich im Notfall an das zuständige Polizeirevier zu wenden. Die Telefonnummer findet man im Netz oder im Telefonbuch. Älteren Menschen wird für so einen Fall geraten, sich diese Nummer zu notieren und griffbereit in der Nähe des Telefons zu haben.

Sollten jedoch nur lokale Störungen auftreten und man wählt die 110, dann wird man an irgendeine Leitstelle weitergeleitet. Irgendwer geht immer dran und hilft, sagt Schulz und beruhigt damit alle, die sich vielleicht Sorgen machen.

Bundesweite Störungen

Aus Niedersachsen wurden ebenfalls Entwarnungen für beide Nummern gemeldet.

In Mecklenburg-Vorpommern ist derweil die 112 wieder erreichbar. Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6.00 Uhr mit. In den frühen Morgenstunden waren dort die Leitungen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie der Stadt Schwerin ausgefallen.

Auch in den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön in Schleswig-Holstein waren der Notruf 110 und 112 telefonisch wieder erreichbar.

In mehreren Bundesländern fielen am Morgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr aus. Warnmitteilungen gab es auch aus Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.