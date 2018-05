Norweger Kristoff gewinnt erneut Frankfurter Radklassiker

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem Brand in einem Industriebetrieb in Biberach ist die Feuerwehr Biberach am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr ausgerückt. Bei der Überprüfung des Gebäudes wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Die weiteren Erkundungen ergaben laut Mitteilung der Feuerwehr einen Batteriebrand in einem Schaltschrank.

Das Feuer wurde mit einem CO-Feuerlöscher bekämpft. Nachdem der Rauch mit einem Entlüftungsgerät beseitigt worden war, beendete die Feuerwehr den Einsatz gegen 10 Uhr.