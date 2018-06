„Northern Passages“: Mitreißendes Album von The Sadies

Zum Auftakt von „Northern Passages“ werfen The Sadies einen wehmütigen Blick zurück: Das Folk-Stück „Riverfog View“ sendet eine melancholische Botschaft an den früheren Mitstreiter Rick White. Doch kaum ist der Schlussakkord verhallt, schaltet die Band die Verzerrer ein und zwei Gänge hoch.

Auf dem treibenden „Another Season Around“ zeigen sich die Kanadier von ihrer Garagen-Seite. Und beim Rest der Platte spult die Band ein ehrfurchtgebietendes Spektrum. Von Surf bis Psychedelic: Die Band um die Brüder Dallas und Travis Good saugt aus den Sixties, ohne rückwärtsgewandt oder auch nur im Mindesten verstaubt zu wirken.

Spielend überbrückt sie das weite Feld von Dick Dale über die 13th Floor Elevators bis zu den Byrds. Apropos Byrds: Seit dem Tod von Gitarren-Virtuoso Clarence White 1973 hat wohl kaum eine Band ihre Gitarren so nach Pedal Steel klingen lassen.

Der Fiddle-getränkte Country-Walzer „God Bless The Infidels“ zeigt die musikalische Klasse der Sadies. „Easy Like Walking“ mit einem Gastauftritt von War On Drugs-Gründer Kurt Vile hat locker das Zeug zu einem Americana-Hit, und das bizarre Instrumental „The Noise Museum“ würde jedem Italo-Western zur Ehre gereichen.

Welche Sadies man am liebsten mag? Schwer zu sagen, jedes Stück auf „Northern Passages“ (Dine Alone Records) ist ein kleines Juwel. Kurzum: ein mitreißendes Album einer fantastischen Band. Ach ja, tolles Polarlicht-Cover gibt’s auch noch.

Website The Sadies

Label-Website