Nordkorea verkündet Aussetzung seiner Atom- und Raketentests

Noch in diesem Jahr sind neue innerdeutsche Flüge ab Friedrichshafen geplant: Ab dem 4. Juni bietet Sun-Air eine Direktverbindung nach Düsseldorf an. In den Verträgen mit der Airline sei auch Hamburg als Direktziel aufgenommen worden. „Wir führen derzeit außerdem Gespräche mit zwei Fluggesellschaften, sodass bald wieder Direktflüge nach Berlin angeboten werden können“, sagt der Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, Claus-Dieter Wehr.

Ab wann es nach Hamburg geht, steht noch nicht fest.