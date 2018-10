„Nord Nord Mord“: Auftakt auf „Tatort“-Niveau für Brix

Einstand nach Maß für Peter Heinrich Brix als neuer Ermittler in der ZDF-Reihe „Nord Nord Mord“: Im Durchschnitt 8,16 Millionen Zuschauer interessierten sich am Montagabend ab 20.15 Uhr für den Fall „Sievers und die Frau im Zug“, in der Brix als neuer Hauptkommissar Carl Sievers den Mord an einem Oberkommissar der Kieler Schutzpolizei aufzuklären hat.

Der Marktanteil betrug 26,5 Prozent. Zuvor hatte Robert Atzorn als Kommissar Clüver acht Mal in der Reihe vor der Kamera gestanden und ähnlich gute Quoten erzielt.

Gut lief es zum Auftakt der neuen Staffel auch für den RTL-Klassiker „Bauer sucht Frau“, den 5,40 Millionen Zuschauer (18,1 Prozent) einschalteten. Mit deutlichem Abstand dahinter folgte die Sat.1-Serie „Navy CIS“, die 2,10 Millionen Menschen (6,8 Prozent) sahen. Auf die ProSieben-Serie „The Big Bang Theory“ entfielen 1,99 Millionen Zuschauer (6,5 Prozent).

Recht mäßig verlief der Abend für die ARD: Nach der ordentlichen „Tagesschau“ mit 4,90 Millionen Zuschauern (16,8 Prozent) blieben nur noch 2,20 Millionen (7,2 Prozent) am „Brennpunkt“ zur Bayern-Wahl hängen und danach 1,57 Millionen (5,2 Prozent) am Dokudrama „Der Auf-Schneider“ über den Aufstieg und Fall des Baulöwen Jürgen Schneider.

Den Kabel-eins-Actionthriller „The Transporter“ sahen 1,27 Millionen Zuschauer (4,2 Prozent), die Vox-Dokusoap „Goodbye Deutschland“ 0,96 Millionen Zuschauer (3,1 Prozent), den ZDFneo-Krimi „Inspector Barnaby: Ein Funke genügt“ 0,95 Millionen (3,1 Prozent) und die RTL-II-Dokusoap „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ 0,78 Millionen (2,6 Prozent).

Am Sonntag zuvor hatte sich wie üblich der „Tatort“ an Position Nummer eins gesetzt: Den Fall „Her mit der Marie!“ aus Österreich verfolgten 8,33 Millionen Menschen (24,8 Prozent). Am Montag hatte die GfK Fernsehforschung in Nürnberg wegen technischer Probleme keine Quoten vom Sonntag ermitteln können.

Nord Nord Mord