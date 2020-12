Noch keine Geschenke? Unterstützen Sie den Einzelhandel um die Ecke

Cafés und Restaurants sind dicht, überall gelten strikte Abstands- und Hygieneregeln, die Lust am Shopping verfliegt: Einzelhändler machen die Corona-Auflagen zu schaffen. Die vergangenen Wochen waren mau. Viele bangen jetzt aber auch um ihr sonst so starkes Weihnachtsgeschäft.

Parallel dazu boomt der Onlinehandel. Dabei können kleine Läden aus Ihrem Ort mit Internetriesen wie Amazon und Co. mithalten. Ob Lieferdienst, Onlineshop oder Live-Videoberatung: Gerade in der Coronakrise sind auch in der Region viele neue Konzepte entstanden. Trotzdem schwächelt die Nachfrage.

Deshalb haben Schwäbische.de und die Schwäbische Zeitung "Geschenke von hier" ins Leben gerufen.

Unter unserer Suchmaske und dem Titel "Geschenke von hier" finden Sie alle bislang eingetragenen Angebote aus der Region. Mit dem Filter können Sie Orte, die Umkreissuche oder die Art Angebots eingrenzen. So finden Sie vielleicht noch ein passendes Weihnachtsgeschenk aus der Region, stützen lokale Händler in der Krise - und kaufen einmal weniger beim Internetgiganten ein.

Schwäbische.de prüft alle Angaben auf Plausibilität und bittet um Verständnis, dass neue Einträge erst nach einiger Zeit erscheinen können und die Liste vor allem zu Beginn noch kurz ist. Sie wird jeden Tag weiter wachsen. Bitte melden Sie Fehler in den Einträgen jederzeit an online@schwäbische.de.

Hier können sich Einzelhändler in die Liste eintragen.