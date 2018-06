Nobelpreise 2015 werden verliehen

Die diesjährigen Nobelpreise werden heute in Oslo und Stockholm verliehen. Den Friedensnobelpreis 2015 bekommt das tunesische Quartett für den nationalen Dialog in Norwegens Hauptstadt für seine Demokratie-Bemühungen. Im schwedischen Stockholm überreicht König Carl XVI. Gustaf am Nachmittag die Auszeichnungen in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaft und Literatur. Mit dem Literaturnobelpreis ist in diesem Jahr die 67 Jahre alte weißrussische Schriftstellerin und Journalistin Swetlana Alexijewitsch geehrt worden.