Nobelpreis wem Nobelpreis gebührt

Die Menschheit hat in ihrer langen Geschichte schon eine Menge Preise und Auszeichnungen erfunden. Doch der Nobelpreis gilt als die wichtigste Würdigung für Leute, die sich in ihrem Fach besonders angestrengt haben. Allerdings reicht das Anstrengen alleine noch nicht – es muss schon auch was dabei herausgekommen sein. Selbst wenn die eigene Mutter über Jahrzehnte hinweg unvergleichliche Geduld mit ihren Kindern aufgebracht haben mag und immer wieder durch Söhne und Töchter als „die beste Mama der Welt“ gewürdigt wird, bleibt das Nobelpreis-Komitee unbeeindruckt. Und irgend so ein besserer Chemie-Lehrer staubt die schöne Auszeichnung mit all dem Geld ab.

Wer sein Leben nicht in Labors und Studierzimmern fristen möchte, dem bleibt immerhin noch die Chance auf den Friedensnobelpreis. Wer allerdings einen Blick in die aktuellen Nachrichten wirft, dem dürfte schnell klar werden, dass es leichter ist, eine fliegende Fritteuse mit Quanten-Antrieb zu erfinden, als einen durchgedrehten Despoten dazu zu bewegen, wieder zur friedlichen Vernunft zurück zu kehren.

Alles in allem ist aber selbst der Nobelpreis nicht unumstritten. Zum Beispiel hat Harry Edmund Martinson 1974 jenen für Literatur für sein dichterisches Werk bekommen. Dumm nur, dass er selbst im Komitee saß und sich die Auszeichnung damit im Prinzip selber verlieh. Nicht zuletzt, weil den Namen Harry Edmund Martinson niemand kennt, geschweige denn seine Gedichte, zeigt sich: auch die ehrenwerte schwedische Akademie ist nicht vor Vetternwirtschaft gefeit. (nyf)