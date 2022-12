Nissan setzt Qashqai und X-Trail mit e-Power unter Strom

Nissan hat seine beiden SUVs – den smarten Qashqai und den bulligen X-Trail – mit einem neuen Antrieb ausgestattet: e-Power nennt der japanische Hersteller die besondere Spielart des seriellen Hybrid. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Räder von einem Elektromotor angetrieben werden. Für die Stromerzeugung sorgt ein Dreizylinder Turbobenziner. Dieser lädt mit einem Generator zusätzlich eine Hochleistungsbatterie, die über einen Wechselrichter den E-Motor speist. Klingt kompliziert, funktioniert aber ausgezeichnet, wie Fahrtests bei Frankfurt zeigen.

Nissan-Produktmanagerin Allegra Fistek platziert die e-Power-Technologie in der Mitte zwischen klassischem Hybrid ohne Stecker und einem reinen Elektroauto. Der Verbrenner ist zwar komplett von der Achse abgekoppelt, was ein Getriebe überflüssig macht, aber ohne Benzin bewegt sich nichts. Deshalb gelten die e-Power-Versionen des Qashqai und des X-Trail offiziell nicht als Elektrofahrzeuge, haben kein „E“ im Kennzeichen und sind von entsprechender Förderung ausgeschlossen. Doch diese läuft für Hybridfahrzeuge ohnehin aus.

Motor zur Stromerzeugung

Effizient und umweltschonend sei diese Technologie dennoch, versichern die Nissan-Ingenieure. Da der Benzinmotor mit einem variablen Verdichtungsverhältnis arbeite und nicht zum Antrieb der Räder, sondern ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt werde, laufe er stets in seinem optimalen Drehzahlbereich. So würden Kraftstoffverbrauch und CO-Ausstoß niedrig gehalten. Außerdem lasse sich mittels des e-Pedal-Systems die Rekuperation, das heißt das Aufladen der Batterie beim Verzögern, steigern. Weil die Batterie mit einer Kapazität von 2,1 kWh recht klein ist, muss der Verbrenner ständig nachladen. Im reinen Elektro-Mode kommt der Qashqai kaum weiter als drei Kilometer.

Die im Datenblatt angegebenen kombinierten Verbrauchswerte von 5,4 l/100 km (Qashqai) und 6,7 l/100 km (X-Trail) sind zu optimistisch. Tatsächlich zeigt der Bordcomputer beim 4,4 m langen und 1800 kg schweren Qashqai e-Power (190 PS) mit einem 140 kW starken Elektromotor an der Vorderachse und einem 116 kW Turbo-Benziner nach 63 km über Berg und Tal, durch Orte und über die Autobahn einen Verbrauch von 6,7 l/100 km an. Der fast 4,7 m lange und 2024 kg schwere X-Trail (214 PS), ausgestattet mit einem 150 kW starken Elektromotor an der Vorderachse und einem 100 kW Elektromotor an der Hinterachse sowie einem 116-kW-Verbrenner, verbraucht auf der gleichen Strecke gar 8,1 l/100 km. Ähnliche Verbrauchswerte würden die SUVs wohl mit Diesel-Aggregaten erreichen, doch diese hat Nissan ganz aus dem Programm genommen. Beide SUVs gibt es jedoch weiter als Mild-Hybride mit Benzinmotoren. Doch die Zukunft gehört auch bei Nissan den E-Autos. Bis 2030 wollen die Japaner ihre Modellpalette komplett darauf ausrichten.

Brückentechnologie

„Der Übergang braucht Zeit“, sagt Allegra Fistek, „deshalb bieten wir hier eine Brückentechnologie“. Damit könnten sich Kunden, die ihr Fahrzeug nicht ständig laden wollen und denen Reichweite wichtig ist, schon jetzt an das elektrische Fahren gewöhnen. Der Umstieg sollte nicht allzu schwer fallen. Schon nach wenigen Kilometern möchte man das elektrische Fahrgefühl nicht mehr missen – man gleitet entspannt und auf weiten Strecken lautlos über den Asphalt. Getoppt wird dieser Fahrkomfort vom X-Trail, dessen Vierradantrieb noch mehr Laufruhe, Stabilität und Wendigkeit vermittelt. Dass ein Benzinmotor im Hintergrund arbeitet, macht sich erst richtig bemerkbar, wenn bei zügiger Beschleunigung über das Fahrpedal ein Maximum an Strom angefordert wird. Aber selbst dann heult der Dreizylinder nicht gequält auf, sondern schnattert munter vor sich hin.

Hinsichtlich Ausstattung, Komfort und Digitalisierung lassen der Qashqai und der X-Trail kaum Wünsche offen. Die wichtigsten Funktionen sind konventionell bedienbar – mit Drehregler, Schalter und Knöpfen. Das Zentraldisplay schwebt auf Augenhöhe frei über der Mittelkonsole. Zwischen den Sitzen gibt es praktische Ablagemöglichkeiten – auch fürs Smartphone, das dort induktiv lädt. Je nach Ausstattungsvariante sind Head-up-Display, Massagesitze, Einparkautomatik und Panorama-Glasschiebedach inklusive. Der X-Trail kann außerdem mit Allradantrieb und einer dritten Sitzreihe (sieben Sitze) bestellt werden. Familientauglich sind beide. Der Qashqai bietet ein Kofferraumvolumen von 479 Liter (bis 1415 Liter bei umgeklappten Sitzen). Der X-Trail ist in der vierten Generation etwas kürzer, dafür aber breiter geworden. Sein Kofferraumvolumen ist um 20 Liter auf 575 Liter (1396 l) gewachsen. Die zweite Sitzreihe lässt sich verschieben, was ebenso praktisch ist wie die im 90 Grad-Winkel öffnenden hinteren Türen.

Der Einstieg in die neue Qashqai-Welt beginnt mit dem Mild-Hybrid bei 28 640 Euro, für die e-Power-Version, die von Haus aus eine höhere Ausstattung besitzt, sind mindestens 41 360 Euro fällig. Der X-Trail kostet als Mild-Hybrid mindestens 35 500 Euro, die e-Power-Version mit Vorderradantrieb beginnt bei 37 000 Euro, mit Allrad bei 44 400 Euro.