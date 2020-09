Nina Hoss bekommt Hannelore-Elsner-Schauspielpreis

Die Schauspielerin Nina Hoss ist mit dem Hannelore-Elsner-Schauspielpreis des Fünf Seen Filmfestivals in Oberbayern ausgezeichnet worden. Die 45-Jährige bekam den mit 5000 Euro dotierten Preis am Samstag in Starnberg für ihre „herausragende Schauspielkunst“, wie das Festival mitteilte. Schauspielerkollege Lars Eidinger lobte Hoss in einer Videobotschaft: „Du lässt es zu, dass man Dich trifft und Du lässt Dich berühren.“

Hoss ist bekannt für Filme wie „Yella“ oder „Die weiße Massai“. In Starnberg wurde auch ihr Film „Schwesterlein“ gezeigt, in dem sie mit Eidinger spielt und der Ende Oktober in die Kinos kommt. Das Krebsdrama war schon auf der Berlinale zu sehen. Der Preis war im vergangenen Jahr zum ersten Mal vergeben worden. Das Filmfest erinnert damit an die 2019 gestorbene Schauspielerin Hannelore Elsner.

Das Festival findet vom 26. August bis 9. September statt - wegen der coronabedingt geltenden Hygienevorschriften wurde es verlängert, damit möglichst viele Besucher kommen können.

© dpa-infocom, dpa:200906-99-448879/2

Mitteilung Preisverleihung