Nigerias „großer Bruder“ Rohr: Eine Frage der Disziplin

Vor seiner WM-Premiere mit Nigeria holte sich Gernot Rohr noch weltmeisterlichen Rat. Sein väterlicher Freund Aimé Jacquet triumphierte 1998 als Coach mit Frankreich bei der Heim-WM - und auf die Anregungen eines solchen Erfolgstrainers verzichtet Rohr natürlich nicht.

Vor dem Auftakt seiner Nigerianer in Gruppe D am Samstag (21.00 Uhr) in Kaliningrad gegen Kroatien ist er aber vielmehr als Stimmungsdämpfer gefordert.

Denn im Umfeld afrikanischer Teams bricht oft vorschnell Euphorie aus. Und einen WM-Titel fände Nigerias Verbandschef Amaju Pinnick schon richtig toll. „Es gehört zu den positiven Dingen, dass die Euphorie gebremst werden muss. Wir brauchen jedoch Bescheidenheit“, sagte Rohr der Deutschen Presse-Agentur, der neben Bundestrainer Joachim Löw der einzige deutsche WM-Trainer ist.

Für Dämpfer haben die Super Eagles, die endlich das Viertelfinale erreichen wollen, selber gesorgt. Denn von den letzten vier Tests vor der Reise nach Russland verlor das Team um den langjährigen Leistungsträger des FC Chelsea, John Obi Mikel, gleich drei. Gerade mal zu einem 1:1 gegen die Republik Kongo reichte es Nigeria mit dem Mainzer Verteidiger Leon Balogun.

„Alle haben Hunger und Begeisterungsfähigkeit, es fehlt aber an Erfahrung“, räumte Rohr ein. So dürfte der Wahlfranzose, der 1977 nach Bordeaux wechselte und unter Jacquet in den 80er Jahren zu Meisterehren kam, etwa im Tor auf Francis Uzoho setzen. Der ist mit 19 Jahren ein Talent, spielt aber auch nur in der zweiten Mannschaft des spanischen Erstliga-Absteigers Deportivo La Coruña.

Der 64 Jahre alte Rohr soll in dem Land, das sich aus rund 250 ethnischen Gruppen zusammensetzt, den Umbruch einleiten und ein junges Team aufbauen. Erfahrung hat er. Seit 2010 trainiert der frühere Verteidiger des FC Bayern in Afrika. Erst in Gabun und im Niger, dann in Burkina Faso.

„Wir haben einen radikalen Wandel gebraucht“, meinte Kapitän Mikel mit Blick auf die WM 2014. Damals fehlte es Nigeria trotz Einzugs ins Achtelfinale an Disziplin und Ordnung. Und darauf hat auch Rohr seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 Wert gelegt. „Er ist wie ein Vater für uns und wir wie seine Kinder“, beschrieb Mittelfeldspieler Wilfred Ndidi von Leicester City das Verhältnis. „Er gibt uns Ratschläge und bringt uns taktische Disziplin bei.“

Das Wort Vater hört Rohr nicht so gerne. „Das ist ein großes Wort“, sagte er. „Ich bin eher der große Bruder und wir alle sind wie eine große Familie.“ Und als solcher muss man seine Spieler nicht nur auf dem Platz zur Ordnung rufen. Rohr musste im Sinne einer ordentlichen Vorbereitung auch Eingriffe in den Speiseplan vornehmen. Zum Beispiel bei der von seinen Spielern geliebten Ziegenfleischsuppe. Zu scharf, zu fettig. „Ich kann damit nicht immer einverstanden sein“, meinte Rohr.

Viel wichtiger wäre es ihm, mit Leistung und Ergebnis seiner offensiv talentierten Mannschaft nach dem Kroatien-Spiel zufrieden zu sein. Aber daran haben natürlich Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona) oder Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim) kein Interesse.

