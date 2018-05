Niederlande: Moskau für Abschuss von MH17 verantwortlich

Von Schwäbische Zeitung

Maler, Verleger, Fotograf, Autor, Sammler, Museumsgründer und noch viel mehr war Lothar-Günther Buchheim. Vor 100 Jahren, am 6. Februar 1918, wurde der vielseitig talentierte Dickschädel in Weimar geboren. Die Feierlichkeiten am Starnberger See sind jetzt allerdings etwas getrübt. Denn Sohn Yves (68) aus Buchheims erster Ehe mit der französischen Galeristin Gwen Militon hat ein Buch geschrieben, in dem Unangenehmes zur Sprache kommt. Von den Kunstankäufen des Vaters bis zu dessen Unlust, Steuern zu zahlen, von Geiz und bösen Worten.