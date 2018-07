Niederländischer Künstler Armando in Potsdam gestorben

Der niederländische Künstler Armando ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichten niederländische Medien am Montag unter Berufung auf die Armando Stiftung. Der Künstler starb am Sonntag an seinem Wohnort Potsdam.

Armando, der 1929 als Herman Dirk van Dodeweerd in Amsterdam geboren wurde, gilt als einer der wichtigsten niederländischen Künstler der Nachkriegszeit. Es war als Maler, Schriftsteller, Dichter, Bildhauer, Dokumentarfilmer und auch als Geiger international bekannt. Sein Werk wurde mehrfach ausgezeichnet.

Der Zweite Weltkrieg und die Frage von Gut und Böse, Schuld und Unschuld hatten sein Werk stark beeinflusst. Armando war in Amersfoort in der Nähe eines Konzentrationslagers der deutschen Besatzungsmacht aufgewachsen.

1998 war sein Werk dauerhaft im Armando Museum in Amersfoort untergebracht worden. Doch ein großer Teil wurde bei einem Brand 2007 vernichtet.