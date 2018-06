Nicole Kidman und Reese Witherspoon gemeinsam vor der Kamera

- Die Hollywood-Stars Nicole Kidman (47, „Eyes Wide Shut“und Reese Witherspoon (38, „Walk the Line“) haben zugestimmt, Rollen in der Verfilmung von „(Big) Little Lies“ („(Große) Kleine Lügen“) zu übernehmen.

In dem Buch von Bestseller-Autorin Liane Moriarty geht es um drei Mütter von Kindergartenkindern, die plötzlich in einen Mordfall hineingezogen werden. Die Verfilmung soll Fernsehsendern und Streaming-Webseiten wie Netflix angeboten werden, berichtet der „Hollywood Reporter“.