Nicolas Puschmann spielt Frauenarzt in „Unter Uns“

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie „Unter Uns“. Vom 15. November an (17.30 Uhr) spielt der 30-Jährige dort den Frauenarzt Dr. Richard Schilling, wie die zuständige Agentur in Köln am Freitag mitteilte.

Der smarte Doc ist ein echter Frauenversteher und wird von Britta Schönfeld (Tabea Heynig) gleich zu einem heiklen Einsatz gerufen. Der in Hamburg geborene Puschmann war 2019 der sogenannte Traumprinz der ersten Staffel der schwulen Datingshow „Prince Charming“ und tanzte sich in diesem Jahr bei „Let's Dance“ ins Finale. Derzeit läuft bei TVnow schon die dritte Staffel der schwulen Kuppel-Soap.

