„Newtopia“: Neues Leben in den Wäldern Brandenburgs

Dies wird kein leichtes Unterfangen: 15 Frauen und Männer ziehen demnächst in die Wälder Brandenburgs und beginnen dort ein neues Leben. Das Gelände dürfen sie nicht verlassen. Der Münchner Privatsender Sat.1 startet am 23. Februar das TV-Projekt „Newtopia“.

Matschig und unwegsam ist es auf dem „Newtopia“-Hof. Die Spuren von Traktoren zeugen von letzten Aufbauarbeiten. Mitten in einem Kiefernwald in Königs Wusterhausen südöstlich von Berlin wurde in den vergangenen Monaten auf zwei Hektar Fläche die wenige Infrastruktur geschaffen, mit der die Kandidaten starten. Der Hof ist von der Außenwelt durch einen Zaun abgeschottet.

Toiletten? Fehlanzeige. Eine Scheune, die auf alt gemacht ist, ein Stall, in dem bereits zwei Kühe stehen und 25 Hühner Futter picken. So leicht wie sie werden es die Kandidaten nicht haben. „Sie müssen sich alles selbst organisieren“, sagt Sat.1-Unterhaltungschef Taco Ketelaar am Dienstag bei einem Rundgang. Alles was die sieben Frauen und acht Männer mitnehmen, sei ihre Kleidung am Leib. Kein Essen, kein Trinken. Das TV-Projekt läuft unter dem Motto „Alles auf Anfang“.

Es gibt ein Startguthaben von 5000 Euro, ein Handy und Anschlüsse für Gas und Wasser. Ziel ist es, dass die Gruppe durch Handel Geld verdient und sich eine Existenz aufbauen kann. Die Scheune ist kärglich eingerichtet. Es gibt Strohballen und Sitzhocker, ein paar Haken und überall: Kameras. 105 sind es auf dem ganzen Gelände.

Die Blaupause für das Projekt, mit dem der Sender sein Vorabendprogramm stärken will, stammt aus den Niederlanden. Dort läuft das Ganze seit Januar 2014 - ein Ende ist nicht in Sicht. Erfinder ist John de Mol, der auch durch seine Container-Show „Big Brother“ bekanntgeworden ist. Laut Sat.1 wird das Projekt derzeit auch in der Türkei ausgestrahlt.

In den USA wurde es hingegen wegen schwacher Quoten abgesetzt. Ketelaar erklärt das unter anderem damit, dass die Sendung nur einmal wöchentlich ausgestrahlt worden sei. In Deutschland soll sie werktags ab 19 Uhr jeweils eine Stunde lang gezeigt werden - als Soap angelegt. Im Internet sogar 24 Stunden pro Tag. Gegen Gebühr können die Zuschauer Kameras selbst steuern.

Die Kandidaten kommen aus ganz Deutschland, sind volljährig und bis zu 65 Jahre alt, wie der Projektleiter der Produktionsfirma Talpa Germany, Matthias Wolf, sagt. „Sie kennen sich nicht.“ Einige hätten sogar ihren Job aufgegeben, um mitzumachen.

Kontakt können die Kandidaten nach draußen suchen, den Hof aber nicht verlassen. An dem Tor mit der Aufschrift „Newtopia“ gibt es eine Klingel und einen Briefkasten. Wie die Gruppe ihr Leben organisieren wird, steht in den Sternen. Wie auch von anderen Shows wie „Big Brother“ bekannt, werden Kandidaten aus „Newtopia“ herausgewählt, andere kommen dazu. Der Zuschauer kann mitbestimmen, wie Wolf erläutert.

Der Bürgermeister von Königs Wusterhausen, Lutz Franzke (SPD), hofft auf Synergie-Effekte für die Stadt vor den Toren Berlins mit rund 35 000 Einwohnern. Bereits im Vorfeld hätten Handwerkerbetriebe und Fahrdienste von „Newtopia“ profitiert. Vereinzelt habe es aber auch Kritik gegeben, so Franzke. „Es gab einige, die meinten: „So'n Blödsinn. Dit brauchn' wa nich.““

