Newsblog zum Coronavirus: Zwölf Verdachtsfälle am Bodensee

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

(Quelle: Robert-Koch-Institut und Landesbehörde)

Infizierte insgesamt: 150

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 25

Das wichtigste im Überblick:

Zahlreiche Neuinfektionen in Deutschland - 10 der 16 Bundesländer betroffen

Bitte an Rückkehrer aus Risikogebieten: Zu Hause bleiben

Philologenverband: Schulen nicht genügend ausgestattet

Virologe Christian Drosten: "Ich sehe bisher keine richtigen Fakten oder Zahlen, die ein hohes Risiko belegen würden."

In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten

16.37 Uhr: Zwölf begründete Verdachtsfälle am Bodensee

Das Corona-Virus beschäftigt zunehmend auch die Behörden im Bodenseekreis. Am Montagnachmittag, Stand 15 Uhr, meldete das Landratsamt zwölf neue begründete Verdachtsfälle.

„Es sind in der Regel Menschen, die aus einem Risikogebiet gekommen sind und Symptome zeigen“, sagt der Pressesprecher des Bodenseekreises Robert Schwarz der SZ. Deren Abstriche werden demnach jetzt im Labor untersucht. „Die betreffenden bleiben erst mal Zuhause. Parallel dazu beginnt das Gesundheitsamt, das Kontaktpersonen-Umfeld abzuklären, um bei einem positiven Befund schnell weitere Maßnahmen einleiten zu können.“

16.33 Uhr: Unternehmen aus der Region reagieren auf Ausbreitung des Coronavirus

Auch das Maschinenbauunternehmen Liebherr reagiert auf das Coronavirus. Man beobachte die Situation intensiv und stünde in engem Austausch mit diversen nationalen, wie internationalen Behörden. So könne man schnell richtige Entscheidungen treffen, um die Infektionsrisiken für Mitarbeiter, aber auch für deren Angehörige, zu reduzieren. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihrer Familie hat absolute Priorität“, heißt es aus der Firmengruppe Liebherr.

Die über 48 000 Mitarbeiter des Unternehmens seien dazu angehalten, Geschäftsreisen in die gefährdeten Gebiete möglichst zu verschieben und generell größere Veranstaltungen zu meiden. Außerdem solle Homeoffice möglich gemacht werden.

Das Tuttlinger Unternehmen Karl Storz habe zum Schutz seiner Mitarbeiter ähnliche Maßnahmen ergriffen, meldet der Betrieb auf Anfrage der "Schwäbischen Zeitung". Demnach würden derzeit keine internationalen Geschäftsreisen durchgeführt oder Messen besucht. Die Hygienemaßnahmen seien an allen Standorten erhöht worden.

"Ebenfalls stehen wir im Kontakt mit Mitarbeitern, die von Urlaubsreisen aus Risikogebieten zurückkehren, um deren Rückkehr an den Arbeitsplatz sicher zu gestalten, das heißt auch Mitarbeiter ohne Symptome kehren erst zwei Wochen später an ihren Arbeitsplatz zurück", so Regina Stern, Pressesprecherin von Karl Storz.

16.25 Uhr: Verbände warnen: Folgen der Ängste vor dem Virus sind beträchtlich

Ungeachtet der steigenden Zahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus versuchen die baden-württembergischen Behörden, den Menschen übertriebene Sorgen vor einer Ansteckung zu nehmen. Das scheint nicht immer erfolgreich zu sein: Ärzte klagen über fehlende Mittel, die Blutspenden gehen deutlich zurück und viele Lehrer äußern nach Angaben ihrer Gewerkschaft Ängste vor einer Ansteckung.

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes zeigte sich alarmiert angesichts der deutlich sinkenden Spendebereitschaft. „Das liegt vor allem an der völlig übertriebenen Angst vor einer Ansteckung“, sagte der Sprecher für Hessen und Baden-Württemberg, Eberhard Weck, in Frankfurt. Für die beiden Bundesländer reiche der Lagerbestand an Blutprodukten nur noch für zwei Tage aus. Die Zahlen gingen allerdings auch saisonal zurück wegen der derzeit herrschenden Influenzasaison.

Auch Praxisärzte im Südwesten warnten davor, dass ihnen Schutzmasken und -brillen gegen das Coronavirus ausgehen: „Wir verfügen nur noch für wenige Tage über Schutzmaterial für die Abstriche“, sagte der Vorsitzende des Mediverbundes, Werner Baumgärtner, in Stuttgart. Auch Schutzkleidung sei rar. „Diese Woche ist Ende Gelände“, betonte der Chef der Ärzteorganisation in Baden-Württemberg. Sozialministerium und Kassenärztliche Vereinigung müssten darauf hinwirken, dass den Ärzten Material etwa aus dem Katastrophenschutz bereitgestellt werde.

Am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium, nach eigenen Angaben das größte Gymnasium des Landes, fiel der Unterricht am Montag für die jüngeren Schüler aus, um die Schule besser gegen das Coronavirus zu rüsten. Die Zeit solle genutzt werden, um die vom Robert Koch-Institut (RKI) empfohlenen Hygienemaßnahmen umzusetzen, teilte die Schulleitung auf ihrer Internetseite mit. Unter anderem soll es an allen Waschbecken gefüllte Seifenspender und Papierhandtücher geben, Toiletten werden häufiger gereinigt und Türgriffe desinfiziert.

16.11 Uhr: Ausbildungstag in Ehingen abgesagt

Der für den kommenden Samstag geplante Ausbildungstag der ADK GmbH im Gesundheitszentrum Ehingen wird auf den 20. Juni 2020 verschoben.

„Nach Rücksprache mit unseren Hygienekräften und den Ärzten hätte nichts gegen die Durchführung des Ausbildungstags gesprochen, weil weder für die Besucher noch für die Mitarbeiter an den Ständen ein erhöhtes Risiko durch den neuartigen Coronavirus vorhanden gewesen wäre“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Schneider.

Der Geschäftsführer spricht von einer Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Mitarbeiter werden durch die Absage entlastet.

16 Uhr: Kein Verdachtsfall am Memminger Flughafen

Am Flughafen Memmingen hatte sich am Montag nach seiner Ankunft aus Montenegro bei der Polizei Memmingen gemeldet. Der Passagier erklärte, er sei möglicherweise am Coronavirus erkrankt.

Er wurde daraufhin unverzüglich im Erste Hilfe Raum des Flughafens separiert, meldet der Flughafen in einer Pressemitteilung. Nach einer genaueren Prüfung duch das Gesunheitsamt konnte der Verdacht auf eine Infektion allerdings ausgeschlossen werden.

15.41 Uhr: Jugendmusikschule Wangen verschiebt Schnuppertage

An den kommenden Wochenenden sollten eigentlich die Jugendmusikschultage in Wangen und Umgebung stattfinden. Doch in diesem Jahr macht die Schule eine Ausnahme: Sie werden verschoben, weil die Gefahr des neuen Corona-Virus nicht klar abzusehen sei, teilten Stadt und Jugendmusikschule (JMS) am Montag mit.

15.30 Uhr: Kontrollen vor Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen

15.06 Uhr: ZF-Betriebsrat verschiebt Versammlungen

Das Gesamtstandortgremium der Betriebsräte der ZF in Friedrichshafen hat beschlossen, die für Dienstag, 10. März, angesetzten Betriebsversammlungen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Grund: die mögliche Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

„Die Gesundheit unserer Beschäftigten hat absolute Priorität. Es gilt jetzt alle Infektionsmöglichkeiten zu verhindern oder zumindest zu verringern. Eine Veranstaltung mit mehreren Tausend Leuten in einer eng bestuhlten Halle wollen wir nicht verantworten“, sagt Achim Dietrich, der Vorsitzende des Betriebsratsgremiums N.

14.50 Uhr: Wohngruppe im Altenheim steht unter Quarantäne

Nach der Infektion des Bewohners eines Altenheimes in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) ist eine ganze Wohngruppe des Hauses unter Quarantäne gestellt worden, um weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. Es gehe um etwa 20 Menschen, darunter auch einige Pfleger, sagte der Oberbürgermeister von Bad Rappenau, Sebastian Frei, am Montag.

Der Senior soll sich bei einem 32 Jahre alten Pfleger angesteckt haben, der vor einigen Tagen nach einem Aufenthalt in Mailand erkrankt war. Auch eine Arbeitskollegin des Pflegers wurde nach Angaben von Montag positiv getestet und isoliert.

14.30 Uhr: Schule im Kreis Göppingen erst geschlossen – dann aber doch nicht

Ist die Schule jetzt geschlossen - oder doch nicht? Für Eltern, Schüler, Lehrer und Schulleitungen sind es derzeit schwierige und teils „unübersichtliche“ Tage, sagt der Rektor einer Schule im Kreis Göppingen.

Noch am Montagvormittag hatte die Heinrich-Schickhardt-Schule in Bad Boll (Landkreis Göppingen) auf der Internetseite vermeldet, dass „wegen einer vollkommen unklaren und unüberblickbaren Lage“ die Schule am Dienstag und Mittwoch vorübergehend geschlossen werden müsse. Am Nachmittag dann die "Entwarnung": Es liege kein Corona-Fall vor.

14.10 Uhr: Vorarlberg spricht kein Verbot für Großveranstaltungen aus

Landeshauptmann Markus Wallner informiert am Montag in einem Pressegespräch über aktuelle Lage im Vorarlberg. Im Moment seien nach wie vor keine Erkrankungen am Coronavirus aufgetreten, so Wallner. Bisher konnte in 58 von 65 Verdachtsfällen Entwarnung gegeben werden, sieben Fälle sind noch in der Abklärung, heißt es in der Mitteilung.

Die Prozessabläufe seien aber klar: Entscheidungen würden im Einzelfall getroffen, die betroffene Person müsse per Bescheid zu Hause bleiben. „Es gibt derzeit keine generelle Absage von Großveranstaltungen oder Betriebsschließungen“, sagt Wallner.

13.50 Uhr: Landesbauernverband sagt seinen Unternehmertag wegen Coronavirus ab

Der Landesbauernverband hat seinen für diesen Dienstag (3. März) geplanten Unternehmertag mit mehreren Hundert Teilnehmern wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus abgesagt.

„Schlussendlich haben Absagen von Referenten, eines wichtigen Sponsors sowie Teilnehmern aus Unternehmen und Partnerorganisationen uns zu dieser Entscheidung bewogen“, teilte die Bauernvereinigung am Montag mit. Zum Branchentag war ursprünglich unter dem Titel „Landwirtschaft 2020 - Betriebe entwickeln. Chancen nutzen. Perspektiven schaffen“ eingeladen worden.

12.15 Uhr: Absagen von Großveranstaltung weiterhin nicht nötig

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine Schließung von Grenzen wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland weiter nicht für nötig. Auch die Absage von Großveranstaltungen oder die Schließung von Unternehmen sei nicht generell ratsam, sagte Spahn am Montag in Berlin. Dies sei weiter nicht verhältnismäßig und angemessen.

Grenzschließungen hätten massive Auswirkungen. Auch gegen eine Einstellung von Direktflügen zwischen China und Deutschland wandte sich Spahn. Ein solcher Schritt könne dazu führen, dass bis zu rund 30 000 Deutsche aus China ausgeflogen werden müssten.

Bei Firmen und Veranstaltungen zähle immer der Einzelfall. „Jedes Unternehmen muss es bewerten“, sagte Spahn. Es mache einen Unterschied, ob ein Betrieb lediglich regional tätig sei oder in einen internationalen Konzern regelmäßig Mitarbeiter aus dem Ausland kämen. Für Großveranstaltungen gelten laut Spahn unter anderem folgende Parameter: „Wie ist der Teilnehmerkreis? Sind Teilnehmer aus Risikogebieten dabei? (…) Oder sind keine dabei?“

Auch die Frage, wie die Belüftung geplant sei, sei wichtig. Statt eine Veranstaltung abzusagen, könnten auch Auflagen gemacht werden. Nur die Gesundheitsbehörden vor Ort könnten dann entscheiden.

„An bestimmten Stellen in Deutschland wird der Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen“, sagte Spahn etwa mit Blick auf Schulschließungen. Es gelte, die Virus-Ausbreitung zu verlangsamen, einzudämmen und damit für den einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft besser handelbar zu machen. Spahn verteidigte, dass beispielsweise nicht der Karneval in Deutschland pauschal abgesagt worden sei. Er verwies auf die damals geringe Zahl von Infektionen und nachvollziehbare Infektionsketten.

11 Uhr: Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Spahn und Experten

Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

Gesundheitsminister Jens Spahn

"Wir sind offensichtlich einer weltweiten Pandemie und damit einer Epidemie in Deutschland."

"Die Bürgerinnen und Bürger haben mit dem Virus keine Erfahrung. Sie lesen nur Nachrichten, dass das Virus näher kommt - und das verunsichert sie."

"Wir tun alles dafür, um eine Ausbreitung einzudämmen."

"Wir haben in den letzten Wochen dazugelernt: Zum Beispiel, dass das Virus im Rachen sitzt und nicht im unteren Lungenflügel."

Zum Beispiel, dass das Virus im Rachen sitzt und nicht im unteren Lungenflügel." "Die Konferenz heute ist Teil unserer verstärkten Kommunikation. Dazu gehört auch, dass wir die Hotlines hochgefahren haben. Die Serverkapazitäten sind trotzdem an ihre Grenzen gekommen, aber es ist ein gutes Zeichen, dass die Bürger sich informieren wollen."

"Nach wie vor wichtig: Wenn Symptome auftreten, erst einmal Zuhause bleiben und einen Arzt telefonisch kontaktieren."

RKI-Chef Professor Lothar Wieler

"In Deutschland hat sich die Lage sehr dynamisch entwickelt. Stand heute morgen, acht Uhr, sind 150 Fälle. Die meisten sind davon in Nordrhein-Westfalen."

Stand heute morgen, acht Uhr, sind 150 Fälle. Die meisten sind davon in Nordrhein-Westfalen." "Bei der Mehrheit der Fälle kann man eine Verbindung zu anderen Fällen feststellen, das ist wichtig für die weitere Entwicklung."

feststellen, das ist wichtig für die weitere Entwicklung." "Wir haben ein sehr dynamisches, globales Geschehen. Wir bewerten die Lage jeden Tag neu. "

" "Letzte Woche gab es einen Wendepunkt mit der Ausbreitung in Nordrhein-Westfalen."

"Wir können die Schwere des Virus nicht genau einschätzen. Dazu haben wir nicht genug Fälle. Wir wissen, dass sie teilweise schwer verläuft und Menschen daran sterben."

nicht genau einschätzen. Dazu haben wir nicht genug Fälle. Wir wissen, dass sie teilweise schwer verläuft und Menschen daran sterben." "Die Risikoeinschätzung in Deutschland wurde heute auf "mäßig" gesetzt."

Virologe Christian Drosten

"Die Fallsterblichkeitsrate kann sich täglich ändern. Es gibt keine Zahl für die Geschwindigkeit der Ausbreitung. Auch wie lange so eine Epidemie dauern würde kann schlecht abgeschätzt werden."

Es gibt keine Zahl für die Geschwindigkeit der Ausbreitung. Auch wie lange so eine Epidemie dauern würde kann schlecht abgeschätzt werden." "In den sozialen Medien sieht man viel Drama. Es gibt inzwischen Firmen, die mit Informationen Geld machen wollen. Ich sehe aber bisher keine richtigen Fakten oder Zahlen, die ein hohes Risiko belegen würden."

die ein hohes Risiko belegen würden." "Ich erwarte, dass die Fallsterblichkeit in nächster Zeit geringer wird, solange das Virus sich von Punkten aus verbreitet. Wie es später weiter geht, ist schwer zu sagen."

"Wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Im Prinzip ist sie für den Einzelnen gar kein Problem. Die Frage ist also, worüber wir uns sorgen. Wir sorgen uns um die Gesellschaft. "

Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Im Prinzip ist sie für den Einzelnen gar kein Problem. Die Frage ist also, worüber wir uns sorgen. " "Die Frage, die wir uns anschauen, ist: Wie viele Personen infizieren sich bei einem Erkrankten? Da kommt man auf eine Schätzung von fünf bis zehn Prozent. Diese Zahl liegt unter der der Influenza-Pandemie."

"Ein Influenza-Virus ist kein Corona-Virus."

"Wie viele werden sich infizieren? Das fragen im Moment viele, da geht es um Bevölkerungsimmunität. Es ist aber nicht entscheidend, wie viele sich infizieren, sondern wie lange das dauert."

Egbert Tannich, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

"Es gibt kein spezifisches Symptom, an dem man die Infektion erkennt."

an dem man die Infektion erkennt." "Wir haben sehr gute Nachweismethoden, wie wir das Virus erkennen können. Unsere Tests sind spezifisch für das Coronavirus."

"Wir erkennen erste Fälle, bei denen kein Kontakt mit einer entsprechenden Reise zusammenhängen. Diese Fälle werden in nächster Zeit vermutlich zunehmen."

Petra Gastmeier, Charité Berlin

"Wir unterscheiden verschiedene Übertragungsarten. Beim Coronavirus handelt es sich um eine Tröpfcheninfektion. Es ist dementsprechend wichtig, die Hände zu waschen und in die Ellenbeuge zu nießen."

Beim Coronavirus handelt es sich um eine Tröpfcheninfektion. Es ist dementsprechend wichtig, die Hände zu waschen und in die Ellenbeuge zu nießen." "Der entscheidende Punkt ist, Abstand zu den Mitbürgern zu halten. Daran sollten wir uns in diesen Zeiten gewöhnen."

zu halten. Daran sollten wir uns in diesen Zeiten gewöhnen." "Zur Begrüßung die Hände schütteln sollte man zu diesem Zeitpunkt eindeutig vermeiden."

René Gottschalk, Leiter Gesundheitsamt Frankfurt

"Die Personen, die nur leichte Symptome haben, sollten nicht zwingend getestet werden."

"Wichtig: Der Regelbetrieb muss aufrecht erhalten werden. Die Menschen müssen versorgt werden."

"Die Tests sind da und sie werden von den Kassen übernommen."

10.20 Uhr: Lehrerverband sieht Probleme bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen

Der Philologenverband Baden-Württemberg warnt, dass viele Schulen nicht hinreichend ausgestattet seien, die Präventionsmaßnahmen des Kultusministeriums umzusetzen. Das teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit.

Darin heißt es, der Verband begrüße rechtzeitige und hilfreiche Handlungsanweisungen. Aber: "Die Schulen müssen in die Lage versetzt werden, die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts einzuhalten."

Das geforderte gründliche Händewaschen mit warmem Wasser und Seife sei demnach vielerorts gar nicht möglich. Das gebe es auf den meisten Schultoiletten nicht. Häufig seien entweder elektrische Handtrockner im Einsatz, die die Keime per Gebläse in der Luft verteilen würden, oder waschbare Stoff-Handtücher.

Desinfektionsmittel gebe es nur an den wenigsten Schulen. Selbst wenn es entsprechende Spender gebe, seien diese bei 400 bis 1000 Schülern sehr schnell leer, heißt es in der Meldung.

Der Verband fordert daher, dass alle Schulen in Baden-Württemberg "schnellstens" in die Lage versetzt werden, die Hygieneempfehlungen einzuhalten. Zumindest warmes Wasser und Seife sollen laut Pressemitteilung ein Minimum sein.

9.55 Uhr: Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt auf 25

Am späten Sonntagabend wurden fünf weitere Corona-Fälle aus dem Landkreis Heilbronn bestätigt. Das meldet das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 25.

Im ersten Fall handele es sich um einen männlichen Bewohner (Jahrgang 1935) eines Altersheims. Er sei Kontaktperson eines COVID-19-Infizierten gewesen. Die stationäre Aufnahme erfolgte am 28. Februar.

Beim zweiten Fall handelt es sich laut Mitteilung ebenfalls um eine Kontaktperson des oben erwähnten COVID-19-Infizierten. Es ist eine Arbeitskollegin (Jahrgang 1966). Sie befindet sich seit dem 28. Februar in stationärer Isolation. Deren Tochter wurde ebenfalls positiv getestet. Sie befinde sich ebenfalls in stationärer Isolation.

Außerdem hätte sich eine männliche Person ohne Symptome am 28 Februar testen lassen – auch hier wurde eine Infektion bestätigt.

Am Wochenende sei auch eine Kontaktperson des Mannes aus dem Kreis Ludwigsburg positiv getestet worden. Sie befand sich seit dem 28. Februar in häuslicher Isolation. Die stationäre Aufnahme wurde veranlasst.

9.05 Uhr: Erster Fall in Berlin wird im Krankenhaus behandelt

Erstmals ist in Berlin eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden: Ein junger Mann mit der neuartigen Erkrankung wird in der Charité behandelt. Zehn Kontaktpersonen seien bislang identifiziert, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagmorgen mit. Diese Menschen seien in Berlin und Nordrhein-Westfalen häuslich isoliert. Am späten Sonntagabend hatte die Senatsverwaltung für Gesundheit den Nachweis der Coronavirus-Infektion mitgeteilt.

Wie es am Morgen dann von der Senatsverwaltung hieß, lebt der mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Mann in Berlin-Mitte, sein Zustand ist stabil. Der Patient wurde am Sonntag zunächst in die Rettungsstelle der Charité gebracht. Mitarbeitende dort seien ebenfalls kontaktiert worden.

In Deutschland sind bislang mehr als 130 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt, das die Erkrankung Covid-19 verursachen kann. In 10 von 16 Bundesländern ist der Virus damit nachgewiesen. Die meisten Infizierten haben eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkrankten schwer, hieß es vom RKI. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

8:25 Uhr: Pariser Buchmesse abgesagt

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist die diesjährige Pariser Buchmesse laut einem Agenturbericht abgesagt worden. Der Salon du livre, das größte französische Branchenereignis, sollte vom 20. bis zum 23. März stattfinden.

Es dürfe kein Risiko eingegangen werden, erklärte der Vorsitzende des Branchenverbandes Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Zu der Veranstaltung auf dem Pariser Messegelände wurden rund 160 000 Menschen erwartet.

In Frankreich haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntagabend 130 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gab bereits zwei Todesfälle im Land.

7.19 Uhr: Pharmaunternehmen und Krankenhäuser im Südwesten kämpfen mit Lieferengpässen

Beim Pharmakonzern B. Braun, zu dem auch der Medizintechnik-Hersteller Aesculap aus Tuttlingen gehört, ist die gestiegene Nachfrage nach Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln deutlich zu spüren. Masken sind laut einem Sprecher bereits nicht mehr verfügbar. Auch bei Desinfektionsmitteln müsse mit „temporären Lieferengpässen gerechnet werden“, heißt es auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Auch bei Hartmann aus Heidenheim ist die Nachfrage nach Masken und Desinfektionsprodukten in den vergangenen Wochen stark angestiegen, bestätigt ein Sprecher. Die Hartmann-Gruppe produziert und vertreibt weltweit Medizin- und Pflegeprodukte und hat Standorte in 36 Ländern. Bereits vor zwei Wochen haben nach einer Umfrage des Sozialministeriums 70 Prozent der Krankenhäuser im Südwesten vor Engpässen von FFP2 Masken im Falle einer Epidemie gewarnt.

6.00 Uhr: Minister: Reisen müssen nicht pauschal abgesagt werden

Sozialminister Lucha rät nicht pauschal von Reisen nach Norditalien ab. Er empfiehlt aber ausdrücklich, Fahrten zu verschieben, wenn die Urlaubsplanung auch die Teilnahme an größeren gesellschaftlichen Ereignissen vorsieht. Nach einer Umfrage will rund jeder dritte Deutsche wegen des neuartigen Coronavirus auf Auslandsreisen verzichten.

Die Entwicklungen von Sonntagabend

Zahl der Infizierten in BaWü steigt auf 20

In Baden-Württemberg wurden am späten Sonntagabend vier weitere Corona-Infektionen bestätigt, damit steigt die Zahl auf 20. Das Gesundheitsamt Mannheim meldete drei Fälle, heißt es in einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums.

Hinweis zu Ferienende und Schulbeginn

In Baden-Württemberg und Bayern sollen Schüler nach dem Ende der Faschingsferien zu Hause bleiben, wenn sie sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Im Südwesten betrifft dies ausdrücklich auch viele Beamten und Polizisten. Eine Übersicht über die "Risikogebiete" finden Sie hier.

Strobl: Weitere Infizierte unvermeidbar

In Baden-Württemberg werden sich nach Einschätzung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) trotz aller Anstrengungen weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zunächst nicht verhindern lassen. „Wir müssen uns bewusst sein, dass weitere Krankheitsfälle auftreten werden“, sagte Strobl am Sonntag der dpa.

