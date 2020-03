Newsblog zum Coronavirus: Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt auf 25

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

(Quelle: Robert-Koch-Institut und Landesbehörde)

Infizierte insgesamt: 150

Geheilte insgesamt: 16

Kritische Fälle insgesamt: 2

Baden-Württemberg: 25

Das wichtigste im Überblick:

Zahlreiche Neuinfektionen in Deutschland - 10 der 16 Bundesländer betroffen

Bitte an Rückkehrer aus Risikogebieten: Zu Hause bleiben

Philologenverband: Schulen nicht genügend ausgestattet

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

10.20 Uhr: Lehrerverband sieht Probleme bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen

Der Philologenverband Baden-Württemberg warnt, dass viele Schulen nicht hinreichend ausgestattet seien, die Präventionsmaßnahmen des Kultusministeriums umzusetzen. Das teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit.

Darin heißt es, der Verband begrüße rechtzeitige und hilfreiche Handlungsanweisungen. Aber: "Die Schulen müssen in die Lage versetzt werden, die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts einzuhalten."

Das geforderte gründliche Händewaschen mit warmem Wasser und Seife sei demnach vielerorts gar nicht möglich. Das gebe es auf den meisten Schultoiletten nicht. Häufig seien entweder elektrische Handtrockner im Einsatz, die die Keime per Gebläse in der Luft verteilen würden, oder waschbare Stoff-Handtücher.

Coronavirus: Verlauf und Meldekette auf einen Blick. (Foto: dpa-infografik GmbH / dpa)

Desinfektionsmittel gebe es nur an den wenigsten Schulen. Selbst wenn es entsprechende Spender gebe, seien diese bei 400 bis 1000 Schülern sehr schnell leer, heißt es in der Meldung.

Der Verband fordert daher, dass alle Schulen in Baden-Württemberg "schnellstens" in die Lage versetzt werden, die Hygieneempfehlungen einzuhalten. Zumindest warmes Wasser und Seife sollen laut Pressemitteilung ein Minimum sein.

9.55 Uhr: Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt auf 25

Am späten Sonntagabend wurden fünf weitere Corona-Fälle aus dem Landkreis Heilbronn bestätigt. Das meldet das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 25.

Im ersten Fall handele es sich um einen männlichen Bewohner (Jahrgang 1935) eines Altersheims. Er sei Kontaktperson eines COVID-19-Infizierten gewesen. Die stationäre Aufnahme erfolgte am 28. Februar.

Beim zweiten Fall handelt es sich laut Mitteilung ebenfalls um eine Kontaktperson des oben erwähnten COVID-19-Infizierten. Es ist eine Arbeitskollegin (Jahrgang 1966). Sie befindet sich seit dem 28. Februar in stationärer Isolation. Deren Tochter wurde ebenfalls positiv getestet. Sie befinde sich ebenfalls in stationärer Isolation.

Außerdem hätte sich eine männliche Person ohne Symptome am 28 Februar testen lassen – auch hier wurde eine Infektion bestätigt.

Am Wochenende sei auch eine Kontaktperson des Mannes aus dem Kreis Ludwigsburg positiv getestet worden. Sie befand sich seit dem 28. Februar in häuslicher Isolation. Die stationäre Aufnahme wurde veranlasst.

9.05 Uhr: Erster Fall in Berlin wird im Krankenhaus behandelt

Erstmals ist in Berlin eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden: Ein junger Mann mit der neuartigen Erkrankung wird in der Charité behandelt. Zehn Kontaktpersonen seien bislang identifiziert, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagmorgen mit. Diese Menschen seien in Berlin und Nordrhein-Westfalen häuslich isoliert. Am späten Sonntagabend hatte die Senatsverwaltung für Gesundheit den Nachweis der Coronavirus-Infektion mitgeteilt.

Wie es am Morgen dann von der Senatsverwaltung hieß, lebt der mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Mann in Berlin-Mitte, sein Zustand ist stabil. Der Patient wurde am Sonntag zunächst in die Rettungsstelle der Charité gebracht. Mitarbeitende dort seien ebenfalls kontaktiert worden.

In Deutschland sind bislang mehr als 130 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt, das die Erkrankung Covid-19 verursachen kann. In 10 von 16 Bundesländern ist der Virus damit nachgewiesen. Die meisten Infizierten haben eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkrankten schwer, hieß es vom RKI. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

8:25 Uhr: Pariser Buchmesse abgesagt

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist die diesjährige Pariser Buchmesse laut einem Agenturbericht abgesagt worden. Der Salon du livre, das größte französische Branchenereignis, sollte vom 20. bis zum 23. März stattfinden.

Es dürfe kein Risiko eingegangen werden, erklärte der Vorsitzende des Branchenverbandes Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Zu der Veranstaltung auf dem Pariser Messegelände wurden rund 160 000 Menschen erwartet.

In Frankreich haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntagabend 130 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gab bereits zwei Todesfälle im Land.

7.19 Uhr: Pharmaunternehmen und Krankenhäuser im Südwesten kämpfen mit Lieferengpässen

Beim Pharmakonzern B. Braun, zu dem auch der Medizintechnik-Hersteller Aesculap aus Tuttlingen gehört, ist die gestiegene Nachfrage nach Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln deutlich zu spüren. Masken sind laut einem Sprecher bereits nicht mehr verfügbar. Auch bei Desinfektionsmitteln müsse mit „temporären Lieferengpässen gerechnet werden“, heißt es auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Auch bei Hartmann aus Heidenheim ist die Nachfrage nach Masken und Desinfektionsprodukten in den vergangenen Wochen stark angestiegen, bestätigt ein Sprecher. Die Hartmann-Gruppe produziert und vertreibt weltweit Medizin- und Pflegeprodukte und hat Standorte in 36 Ländern. Bereits vor zwei Wochen haben nach einer Umfrage des Sozialministeriums 70 Prozent der Krankenhäuser im Südwesten vor Engpässen von FFP2 Masken im Falle einer Epidemie gewarnt.

6.00 Uhr: Minister: Reisen müssen nicht pauschal abgesagt werden

Sozialminister Lucha rät nicht pauschal von Reisen nach Norditalien ab. Er empfiehlt aber ausdrücklich, Fahrten zu verschieben, wenn die Urlaubsplanung auch die Teilnahme an größeren gesellschaftlichen Ereignissen vorsieht. Nach einer Umfrage will rund jeder dritte Deutsche wegen des neuartigen Coronavirus auf Auslandsreisen verzichten.

Die Entwicklungen von Sonntagabend

Zahl der Infizierten in BaWü steigt auf 20

In Baden-Württemberg wurden am späten Sonntagabend vier weitere Corona-Infektionen bestätigt, damit steigt die Zahl auf 20. Das Gesundheitsamt Mannheim meldete drei Fälle, heißt es in einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums.

Hinweis zu Ferienende und Schulbeginn

In Baden-Württemberg und Bayern sollen Schüler nach dem Ende der Faschingsferien zu Hause bleiben, wenn sie sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Im Südwesten betrifft dies ausdrücklich auch viele Beamten und Polizisten. Eine Übersicht über die "Risikogebiete" finden Sie hier.

Strobl: Weitere Infizierte unvermeidbar

In Baden-Württemberg werden sich nach Einschätzung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) trotz aller Anstrengungen weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zunächst nicht verhindern lassen. „Wir müssen uns bewusst sein, dass weitere Krankheitsfälle auftreten werden“, sagte Strobl am Sonntag der dpa.

